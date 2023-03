Basket in carrozzina, Serie B. Cresce l’attesa per la sfida Lecce–Palermo

Dentro o fuori il campionato di Serie B di basket in carrozzina, girone D.

Domenica prossima, infatti, la Lupiae Team Salento affronterà il Palermo in un match che metterà in palio il secondo ed ultimo posto utile per accedere ai playoff.

All’andata a vincere fu il team palermitano. Il Lecce pertanto ha solo un unico risultato utile al fine di non essere raggiunto e superato in classifica in questo finale di girone.

“Con il Palermo – dichiara il leccese Gigi Guarascio – le sfide non sono mai banali. La posta in palio è decisamente pesante. Noi o loro. Un’intera stagione agonistica racchiusa in un match ma è anche il bello dello sport. Invitiamo, quindi, tutti a venire al ‘PalaVentura’ di Piazza Palio a Lecce perché, al di là di quale sarà l’esito della partita, a partire dalle ore 11:00 sarà una grande festa nel nome del basket in carrozzina”.

Classifica

La classifica recita attualmente: 16 punti Taranto (già qualificato per i Playoff), 10 Lecce (due partite da disputare), 8 Bari (in svantaggio negli scontri diretti con Lecce e due partite da disputare), 6 Palermo (tre partite da disputare), 4 Pontecagnano (Sa), 2 Catania

L’incontro è in programma domenica 05 marzo alle ore 11:00, l’ingresso è libero.

C’è la possibilità di seguire il match in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea.

A commentare la gara il giornalista Pino Montinaro e l’ex arbitro di basket Piergiorgio Fiorentino. Operatori di ripresa: Roberto e Giacomo De Pascalis.