Basket in carrozzina, contro Palermo la Lupiae Team Salento in cerca di un nuovo record

Domenica di festa per la Lupiae Team Salento che, in attesa di conoscere l’avversario della semifinale playoff per la Serie A, sfiderà in casa il Palermo.

Un ultimo impegno in calendario, per la capolista del girone E del campionato nazionale di basket in carrozzina e un obiettivo ben chiaro, centrare l’ottava vittoria.

Si tratterebbe difatti di un record storico per la squadra allenata da coach Andrea Calò che, sostenuto da ben quattro anni da tutta la dirigenza leccese, ha saputo costruire nel tempo una formazione forte e completa in ogni reparto.

Una crescita esponenziale quella della Lupiae Team Salento che Sabrina Bozzicolonna conosce bene in quanto protagonista con la maglia numero 87 dal 2014.

“Se penso agli inizi – racconta Sabrina – io e lo Sport eravamo agli antipodi. Poi per fortuna ci siamo incontrati sotto canestro e da quel momento è iniziata per me una rinascita. Un’avventura sportiva piena di energia in cui anche le sconfitte del passato sono servite a costruire l’attuale gruppo che da ben sette partite vince, si diverte e sogna”.

Un sogno chiamato Serie A che a metà maggio per due delle otto finaliste sarà realtà.

Aspettando le finali (match di andata e ritorno) l’appuntamento, per un applauso corale a questi straordinari atleti salentini, è per domenica 6 marzo.

Domenica 6 marzo 2022, Lupiae Team Salento – I Ragazzi di Panormus. Palla a due a partire dalle ore 10:30. Ingresso libero con prescrizioni previste dalla normativa Anticovid.

Si potrà seguire la diretta del match sul canale You Tube di Salento In Linea e sulle pagine Facebook di Asd Lupiae Team Salento e Salento In Linea.