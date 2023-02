Basket in carrozzina, in Serie B è sfida ad alta quota tra Taranto e Lecce

Nel girone D del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, la sfida per il secondo posto (utile per accedere ai playoff) è ormai una questione tra Lupiae Team Salento e Palermo avendo i salentini vinto contro il Bari con il punteggio di 68-44.

E così, con il Taranto capolista in fuga, i riflettori si sono spostati su questo duello a distanza sotto canestro. Una sfida che raggiungerà il suo massimo splendore domenica 5 marzo in occasione dello scontro diretto che avrà luogo al “PalaVentura” di Piazza Palio a Lecce.

Nell’attesa il calendario del prossimo turno che si svolgerà oggi, sabato 25 febbraio, vedrà la squadra leccese impegnata sul parquet del team ionico mentre il Palermo osserverà un turno di riposo.

“Contro il Taranto – afferma Sergio Garzya team Manager dei gialloblu- negli ultimi anni è un continuo, piacevole, testa a testa che ha permesso di alzare il livello tecnico del campionato.

Siamo, quindi, pronti a rinnovare il duello sportivo con gli amici tarantini nel segno della passione universale per il basket. Una partita di cartello che, grazie ai rispettivi uffici stampa, potrà essere seguita da ogni latitudine con un semplice click”.

Il match valido per la 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket in carrozzina, girone tra Boys Taranto e Lupiae Team Salento, si svolgerà in terra jonica alle 17.30

Sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea. La telecronaca sarà affidata al giornalista Pino Montinaro e all’ex arbitro di Basket Piergiorgio Fiorentino