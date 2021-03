Inizia con il botto il campionato della Lupiae Team Salento, il roster leccese espugna la Sicilia

Due partite, due vittorie. Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B di basket in carrozzina, girone F, della Lupiae Team Salento.

Due successi in trasferta, contro Palermo e Catania, per la squadra allenata da Andrea Calò che in questo modo manda un chiaro segnale alle pretendenti per la conquista dei due posti in palio per andare in Serie A.

“Sinceramente non ci aspettavamo di iniziare in questo modo trionfale il torneo – ha dichiarato Dario Longo capitano dei gialloblu – anche perché le due sfide in terra di Sicilia, affrontate al culmine di un lungo viaggio in pullman, avevano un alto indice di difficoltà.

Quel che posso dire – conclude il cestista di Trepuzzi – è che evidentemente la voglia di tornare a giocare una partita ufficiale, dopo oltre un anno di stop per colpa della pandemia in cui siamo stati in costante allenamento, è stato nel nostro caso una emozione che si è trasformata in una esplosione di energia sotto canestro”.

Ora per la Lupiae Team Salento il calendario del girone F (passano alla fase play off le prime due di ogni girone) prevede un terzo e ultimo incontro in trasferta: Taranto. Un derby salentino, che da anni è sinonimo di spettacolo sul parquet, e che i tarantini dovranno assolutamente vincere al fine di impedire la fuga in vetta della squadra leccese. Appuntamento sabato 13 marzo alle ore 18.00

Tabellino 1^ giornata

I ragazzi di Panormus (Palermo) – Lupiae Team Salento: 35-57, Parziali di tempo: 6-11; 13-18; 9-14; 7-14.

Score

I Ragazzi di Panormus Palermo: Cincotta 11, Di Santo 9, Lo Bue 9, Arrisicato 2, Gandolfo 2, Viterbo 2, Boncimino, Gambino Mar., Gennaro, Rotino, Zerillo, Giglio, Gambino Mau., Calcagno, Garofalo. Allenatore: Maurizio Gambino.

Lupiae Team Salento Lecce: Spedicato 18, Calò 13, Montaño 8, Bottazzo 8, Longo 6, De Nuccio 2, Carichino 2, Gioia. Allenatore: Andrea Calò.

Arbitri: Luca e Cappello.

Tabellino 2^ giornata

Cus Catania – Lupiae Team Salento: 41-60, Parziali di tempo: 10-17; 12-16; 11-12; 8-15.

Score

Cus Catania: Scuderi 23, Chillemi 4, Grasso 5, Fonte 3, Balsamo 2, Messina 4, Barcella, Garraffo, Petronio, Guidotto, Vasta, Condarelli. Allenatore: Gabriella Di Piazza.

Lupiae Team Salento: Calò 27, Montaño 15, Spedicato 6, Longo 6, Bottazzo 6, De Nuccio, Gioia, Carichino. Allenatore: Andrea Calò.

Arbitri: Mucella e Caci.