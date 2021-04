Basket in carrozzina, Serie B: la Lupiae Team Salento stacca il biglietto per i playoff

Centrato il traguardo dei playoff, grazie al match vinto sabato scorso in casa contro il Taranto, ora per la Lupiae Team Salento è in arrivo un altro stimolante obiettivo: consolidare il primo posto del girone F.

Infatti nell’ultima gara della regular season, in programma il 17 aprile alle ore 17:00, i riflettori del “PalaVentura” di piazza Palio si accenderanno in occasione del big match tra prima e seconda: Lecce – Palermo. Un incontro che vedrà come spettatore interessato il Taranto attualmente al terzo posto.

Il campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, suddiviso in 6 gironi, entra così nel momento clou in quanto le prime due squadre di ogni raggruppamento accederanno alla fase successiva.

Una fase 2 (playoff) che sarà un vero e proprio spareggio. Chi vincerà la partita secca potrà accedere a maggio ad uno dei due gironi all’italiana in cui ci saranno in palio i due posti per andare in Serie A.

Il prossimo fine settimana, quindi, si preannuncia molto interessante sui parquet di Italia oltre che molto suggestivo per i leccesi. La Lupiae Team Salento, infatti, se riuscirà a confermare il primo posto del girone F, andrebbe ad incontrare la seconda del girone E che al momento è il Bari.

Classifica dei gironi

Girone A: Treviso e Gorizia; Girone B: Vicenza e Varese, (playoff, gara secca: 1A Vs 2B / 1b Vs 2A); Girone C: Firenze e Parma; Girone D: Rieti e Roma; (playoff, gara secca: 1C Vs 2D 7 1D Vs 2C); Girone E: Battipaglia e Bari; Girone F: Lecce e Palermo, (playoff, gara secca: 1F Vs 2E / 1E Vs 2F).