Basket in carrozzina, Serie B: primo obiettivo di stagione nel mirino della Lupiae Team Salento

In casa Lupiae Team Salento prosegue, di allenamento in allenamento, l’avvicinamento al primo risultato stagionale: l’approdo ai play off di Serie B del campionato nazionale di basket in carrozzina. Un traguardo minimo richiesto dalla società al coach Andrea Calò e ai suoi ragazzi.

E già domani il Lecce, capolista del girone F, in occasione del derby salentino contro il Taranto potrebbe, a due giornate dal termine della regular season, staccare il biglietto alla fase successiva. Di fronte tuttavia la squadra leccese avrà un quintetto in cerca di un disperato isolamento al secondo posto (accedono ai play off le prime due di ogni girone).

Un match, quindi, che si preannuncia per cuori forti in quanto l’unico obiettivo per entrambe le compagini è vincere.

A tal proposito, al fine di esaltare la bellezza di uno degli sport paralimpici più affascinati, sabato 10 aprile a partire dalle ore 16:55 è prevista una diretta straming sulla pagina Facebook Asd Lupiae Team Salento.

Una vetrina mediatica che, per gli oltre tremila fan della Lupiae Team Salento e non solo, sta diventando un appuntamento fisso.

“I social network – dichiara Donato Gioia giocatore e social media manager della Lupiae Team Salento – gestite nel modo giusto possono essere una bella opportunità. Nel nostro caso stiamo registrando numeri in continua crescita. Tutto questo in qualche modo ripristina il contatto con il nostro pubblico che ci auguriamo di poter rivedere, una volta superato questo periodo da film di fantascienza reale, quanto prima sugli spalti del “PalaVentura” di Lecce”.

Classifica di Serie B girone F

6 punti: Lupiae Team Salento; 4: I Ragazzi di Panormus*; 4: Boys Taranto; 2: Cus Catania

* una gara da recuperare

Prossimo match

Sabato 10 aprile 2021, ore 17:00, Lupiae Team Salento – Boy Taranto. Diretta streaming sulla pagina Facebook: Asd Lupiae Team Salento.