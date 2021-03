Basket in carrozzina, Serie B: nel girone F comanda la Lupiae Team Salento

Nel testa coda del girone F del campionato di basket in carrozzina di Serie B, andato in scena sabato scorso sul parquet del “PalaVentura” di Lecce, la squadra gialloblu impone la sua forza andando a consolidare il primo posto. Risultato finale Lupiae Team Salento – Cus Catania: 67-30

Una posizione di vertice che, a due turni dal termine della regular season, blinda il passaggio della squadra leccese alla fase successiva (si qualificano ai play off le prime due squadre di ogni girone).

Un successo in campo e anche di pubblico “televisivo” dal momento che le quattro dirette sin qui trasmesse in streaming, e andate in onda sulla pagina Facebook Asd Lupiae Team Salento, hanno fatto registrare numeri importanti. Contatti per una disciplina sportiva, tra le più spettacolari del panorama paralimpico, il cui obiettivo continua ad essere quello di andare oltre canestro al fine di sensibilizzare la società sulle tematiche della disabilità.

In campo e fuori dal campo, quindi, ma nel frattempo per la Lupiae Team Salento è arrivato il momento di fare una pausa fino al 10 aprile quando tornerà sul parquet di casa per sfidare il Taranto.

I numeri del match

Lupiae Team Salento – Cus Cus Catania 67-30

Parziali di tempo: 26-8, 15-4, 12-6, 14-12.

Arbitri: Selicato (Br) Matarazzo (Ta)

Score

Lupiae Team Salento

29 punti: Caicedo Montano, 18: Calò, 10: Spedicato, 6: Dell’Orco, 2: De Nuccio, 2: Bozzicolonna. Longo,Carichino, Coi e Bottazzo. Allenatore: Andrea Calò, vice allenatore: Rocco Bortone

Cus Cus Catania

14 punti: Scuderi, 10: Chillemi, 6: Fonte. Garaffo, Petronio, Messina, Grasso, Vasta e Balsamo. Allenatrice: Gabriella Di Piazza

Classifica del girone F

6 punti: Lupiae Team Salento* 4: Boys Taranto 2: I ragazzi di Panormus (Palermo) 0: Catania

* una partita in più disputata.