Basket in carrozzina, Al via la nuova stagione della Lupiae Team Salento.

Nuova stagione e nuova formula per il campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B 2024/25.

Ci saranno 3 gironi nazionali, da cui uscirà la compagine che conquisterà la massima serie, al termine della stagione regolare e dei playoff.

La novità è rappresentata, per l’appunto, dalla formazione di 3 gironi e non più di 4, come nelle passate stagioni, ed il girone che interessa è quello meridionale, ossia il girone C, composto da sette squadre.

Accanto a questa novità, viaggia l’unica certezza pugliese, ossia quella Lupiae Team Salento che mai come quest’anno sarà l’unico baluardo della regione Puglia nei campionati nazionali di basket in carrozzina.

Come di consueto, la compagine del Presidente Gianni Landi, darà voce e spazio agli atleti paraolimpici pugliesi e soprattutto salentini, dato che la composizione del roster è sostanzialmente tutta fatta in casa, ossia la composizione della squadra è prevalentemente salentina.

La Lupiae, nel girone meridionale, se la vedrà con ben tre squadre romane, ossia Don Orione, ospite delle prima di campionato, S.S. Lazio (avversaria in semifinale playoff nella scorsa stagione) e Santa Lucia Roma, con due siciliane, ossia Cus Catania ed I Ragazzi di Panormus e poi con la molisana Fly Sport Molise e la campana Crazy Ghosts.

Queste sette squadre daranno vita ad un girone infuocato, in cui passerà la prima classificata e poi la seconda se la vedrà con le altre seconde classificate negli altri gironi, per decretare la quarta squadra che disputerà la poule promozione con tutte le prime.

È evidentemente aumentato il coefficiente di difficoltà per gli atleti salentini e per la Società, che dovrà affrontare trasferte impegnative, ma il management della Lupiae non si lascia trovare impreparato e anzi, ha rinnovato vecchie partnership e stretto nuove amicizie e gemellaggi per dare copertura territoriale ai propri atleti, su tutti i partenariati con le squadre del Nardò di Serie A2 di basket nazionale e del Melendugno, che disputa il campionato nazionale femminile di A2 di volley.

Il Presidente Gianni Landi, coadiuvato dal resto del direttivo (Andrea Calò, Quintino De Nuccio, Angelo Bottazzo e Gabriele Carichino) insomma, non ha lasciato niente al caso alla vigili di un campionato che, come detto, sarà molto impegnativo e che si spera, possa coinvolgere tutto il territorio a sostegno dell’unica squadra paraolimpica di basket in Puglia.

Confermato lo staff tecnico, che vedrà come Head Coach il confermato Andrea Calò, anche giocatore, coadiuvato dal preparatore fisico Mauro Liaci.

Completano lo statement tecnico Rocco Bortone e Sergio Garzya, oltre a Piergiorgio Fiorentino, responsabile anche della comunicazione, coadiuvato dalla novità Andrea Aufieri, Francesco Carichino, meccanico, Chiara Quarta, Luigi Ingrosso e Luigina Cricchio.

Questo, dulcis in fundo, il roster che affronterà il campionato e che regalerà, si spera, gioie ai sostenitori salentini : Antonio Di Blasio, Quintino De Nuccio, Andrea Specchiarello, Fabio De Giorgi, Giuseppe Longo, Gianluca Stella, Alessandro Pandelli, Gabriele Carichino, Andrea Calò, Andrea Coi, Angelo Bottazzo, Wilber Montano Caicedo Domingo, Sabrina Bozzicolonna, Pierluigi Guarascio, oltre agli under Andrea Martis e Michele Raganato.

Queste le voci dei protagonisti alla vigilia della prima stagionale : Il Presidente Gianni Landi : “ Con le nuove regole sarà un campionato più lineare e avremo la possibilità di confrontarci con squadre probabilmente più forti di noi.

Tuttavia, la nostra forza sarà quella di essere un gruppo compatto e composta da atleti salentini. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Ci divertiremo”.

Il Coach Andrea Calò : “Campionato più competitivo con una regoular season più lunga e con maggiore difficoltà perchè salirà in serie A solo una squadra. Non ci saranno formazioni cuscinetto. Noi vogliamo crescere, far crescere i nostri giovani e divertirci!”

Infine il Capitano, Gabriele Carichino: “Sono molto contento di questa nuova formula a 3 gironi di campionato perché sicuramente lo rende più competitivo ma anche più difficile a livello fisico, sia per la durata che per il fatto che così incontriamo squadre che solitamente affrontiamo solo ai playoff, che magari si sono anche rinforzate e quindi sta a noi cercare di recuperare quel gap. Vedo anche la squadra molto motivata e carica per questa nuova formula e speriamo di affrontare questo campionato con tanta semplicità e con il sorriso sulle labbra ma anche con tanta cazzimma per cercare di portare sempre a casa la vittoria o comunque di lasciare il campo soddisfatti per aver giocato dando il massimo”.

La prima di campionato, quindi si disputerà sabato 30 novembre alle ore 17.00 al Pala Ventura di Piazza Palio.