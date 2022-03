Il Basket Lecce sul tetto del Campionato Provinciale Csi Open

Il Basket Lecce vince il campionato provinciale Csi Open 2021/22. La neonata società biancoazzurra ha fatto centro al primo colpo e adesso si prepara ai playoff, che daranno accesso alle fasi regionali.

Il sodalizio guidato dal presidente Raffaele Guido, al suo primo anno di vita, ha scelto di prendere parte al torneo organizzato dal Comitato Sportivo Italiano di Lecce, per formare la squadra e prepararsi a un eventuale sbarco nei campionati Fip a partire dalla stagione 2022/23.

La vittoria ottenuta ieri sera sul parquet del “Palaozan Manni” di Ugento, ha blindato il primo posto che era in coabitazione con la Magic Galatina (i biancoazzurri avevano vinto il confronto nella gara di andata con un +14 e perso quello di ritorno con un -6). Il roster è stato attrezzato per competere fin da subito, con la presenza di atleti con un passato nei campionati di Promozione e Prima Divisione, che hanno lavorato duramente per centrare l’obiettivo.

Un gruppo composto soprattutto da amici, che ha fatto dell’unione il vero punto di forza.

Il capitano e il leader della formazione è il playmaker Giacomo Salamina (ex giocatore fra le altre della Scuola di Basket Lecce e del Carmiano), supportato dal veterano Pierpaolo Palamà che ricopre il ruolo di pivot e di vice capitano.

Altri punti di forza della squadra sono la guardia Alessandro Rizzato, l’ala piccola Riccardo Guido (capocannoniere del campionato), l’ala forte Michele Fuina, i pivot Mattia Fioretti e Nicolò Ambrosio.

Ma tutti hanno fornito un contributo alla causa, all’interno di un gruppo numeroso per scelta, nell’anno della ripartenza post pandemia. Compongono il roster anche Marco Trotta, Giulio Parisi, Tony Buttazzo, Tiziano De Giorgi, Matteo Leo, Domenico Bubbico, Giorgio Torino, Nicolas Lescano, Simone Donno, Filippo Cerfeda, Andrea Petrelli e Mattia Catalano. L’allenatore che ha guidato la squadra è Cristiano Mezzi, reduce dagli anni passati sulle panchine di Maglie, Surbo, Copertino, Palermo, Mtk Budapest, Wieliczka Cracovia e Monteroni.