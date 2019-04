Pallacanestro Frata Nardò, domenica bestiale: due passi verso i playoff

È una domenica da incorniciare per la Frata “Andrea Pasca” Nardò. I granata di coach Quarta espugnano Porto Sant’Elpidio con il finale di 65-90 e portano a casa due punti fondamentali in ottica playoff. Giulianova cade in casa contro Civitanova ed ora il Toro conquista in solitaria l’ottavo posto: un successo sabato prossimo contro Senigallia regalerebbe ufficialmente ai granata i playoff, per la prima volta nella loro storia.

Quanto al match in terra marchigiana, il Toro mette subito in chiaro le cose. Nel primo quarto Bonfiglio e Drigo consentono alla Frata Nardò di chiudere sull’11-23, che diventa 26-44 all’intervallo lungo. Marchini è l’ultimo a mollare tra le file di Porto Sant’Elpidio, ed il suo apporto risulta importante per i padroni di casa, che però perdono Serroni per infortunio. Il terzo parziale vede i marchigiani tornare sotto: 54-64 con Biordi e Cuccoispirati. Poi sale in cattedra Bjelic (top scorer del match con 21 punti) e per Porto Sant’Elpidio non c’è più niente da fare. Negli ultimi minuti spazio anche per Razzi, Banach e il baby Fracasso, tutti a referto.

Il tabellone finale, dunque, segna 65-90 per la gioia dei tifosi granata al seguito. Alla Frata Nardò, sabato 20 aprile al Pala “Andrea Pasca”, è richiesto un ultimo sforzo: battere Senigallia, non certo un compito semplice, ma fondamentale per brindare ai playoff.

Tabellini

Malloni Bk Porto Sant’Elpidio – Frata Nardò 65-90 (11-23, 15-21, 28-20, 11-26)

Malloni Bk Porto Sant’Elpidio: Marchini 20 (4/6, 2/7), Biordi 17 (0/3, 3/5), Cucco 16 (0/1, 4/10), Torresi 4 (2/8, 0/1), Giammo 4 (1/1, 0/3), Rosettani 2 (0/2, 0/1), Cinalli 2 (1/3, 0/2), Serroni 0 (0/0, 0/4), Divac 0 (0/0, 0/2), Balilli 0 (0/0, 0/0), Marconi 0 (0/0, 0/1), De Souza 0 (0/0, 0/0). Coach: M. Schiavi

Frata Nardò: Bjelic 21 (7/11, 1/3), Bonfiglio 17 (3/6, 0/4), Zampolli 14 (7/12, 0/1), Drigo 14 (4/7, 1/4), Visentin 8 (4/8, 0/1), Ingrosso 7 (1/2, 1/2), Provenzano 4 (1/1, 0/0), Razzi 2 (0/0, 0/2), Banach 2 (1/1, 0/0), Fracasso 1 (0/0, 0/0). Coach: G. Quarta.