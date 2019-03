Basket Serie B, tutto in bilico sulla sirena, poi “Lagioia” teramana. Nardò al tappeto 

Doveva essere il match in cui lanciarsi verso i playoff, ma l’incantesimo si spezza a due secondi dalla sirena finale, quando Lagioia firma la bomba che permette a Teramo di imporsi per 62-59. Per la Frata Nardò, dunque, il risveglio è amaro: due punti ai biancorossi e sguardo volto più ad evitare i playout che ad obiettivi maggiormente ambiziosi.

Eppure la gara del PalaScapriano pareva incanalarsi verso altri binari. I granata partono forte e con un parziale di 4-14 (poi 9-14 al termine dei primi 10′) spegne sul nascere la verve dei padroni di casa. Lentamente, però, Aromando e Canelo trovano i varchi giusti per infilare la difesa granata, Bjelicè in giornata super e l’equilibrio è il vero dominatore dellla gara: 26-27 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Teramo ha un altro piglio: 6-0 di parziale con Fabi implacabile, poi Lagioia e Kekovic piazzano l’allungo che suona di ferita mortale perBonfiglio e compagni: 48-39 prima dell’ultimo quarto. La Frata Nardò, però, si rialza: Bjelic è l’ultimo ad arrendersi (con 21 punti è il centro montenegrino il top scorer del match), Provenzano trova punti importanti, Canelo permette a Teramo di non demordere dopo un insperato sorpasso granata. Ultimi secondi e possesso Teramo sul 59-59: bomba di capitan Lagioia e Toro con le ossa rotte. Vano sarà il tentativo di Bonfiglio sul gong.

Al PalaScapriano termina dunque 62-59. Per la Frata Nardò un rientro con l’amaro in bocca e la sensazione di aver perso un treno importantissimo, forse decisivo, per sperare ancora di entrare in griglia playoff. Ora occorrerà rimettere presto assieme i cocci: domenica al Pala “Andrea Pasca” (palla a due alle ore 18.00) il derby pugliese contro Bisceglie.

Tabellino

Adriatica Press Teramo – Frata Nardò 62-59 (9-14, 17-13, 22-12, 14-20)

Adriatica Press Teramo: Canelo 14 (6/9, 0/0), Lagioia 13 (1/1, 3/10), Aromando 12 (6/15, 0/0), Kekovic 10 (3/3, 1/2), Fabi 6 (2/7, 0/4), Marsili 4 (2/6, 0/0), Sebrek 3 (1/1, 0/1), Costa 0 (0/2, 0/1), Di Diomede 0 (0/0, 0/0), Massotti 0 (0/0, 0/0). Coach: Domizioli

Frata Nardò: Bjelic 21 (5/8, 2/4), Bonfiglio 10 (2/4, 0/3), Provenzano 10 (1/2, 2/5), Visentin 8 (4/9, 0/0), Ingrosso 7 (2/4, 1/2), Zampolli 2 (1/7, 0/5), Drigo 1 (0/1, 0/2), Banach 0 (0/0, 0/0), Razzi 0 (0/0, 0/1), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.