Basket playoff Serie B, primo round all’Amatori Pescara ma la Frata Nardò c’è

Si tinge di biancorosso il primo atto della semifinale playoff per l’accesso in Serie A2. Amatori Pescara piega Frata “Andrea Pasca” Nardò per 81-77 al termine di un match incerto sino all’ultimo respiro e che ha visto gli uomini di Rajola avere la meglio all’intervallo lungo, poi la veemente reazione del Toro prima del ritorno degli abruzzesi.

Dinanzi ad un centinaio di tifosi neretini, al PalaElettra primo quarto di ricorsa per la Frata Nardò. Capitanelli schiaccia a canestro, Potìregistra 10 punti, Zampolli accorcia ma Pedrazzani ristabilisce le distanze. Il Toro fatica a trovare i varchi giusti e i tentativi da lontano trovano spesso il ferro: 20-12 per l’Amatori Pescara dopo i primi 10′.

Si riparte con la bomba di Carpanzano che proietta i biancorossi sul +10, poi Leonzio per il +13. La Frata torna a respirare con Drigoe Bjelic, ma fatica ad anestetizzare gli attacchi pescaresi. Nel finale un sussulto granata riporta Ingrosso e compagni in corsa: si va all’intervallo lungo sul 40-33.

Al rientro veemente reazione del Toro che, prima del time-out di coach Rajola, si riporta sul -1. La bomba di Drigo fa esplodere l’Onda Granata, poi Visentin da sotto canestro per il parziale di 0-11 granata. Potì sveglia un Pescara annichilito, Bjelic risponde da tre punti. Caverni con fallo e canestro per il 48-50 in un continuo botta e risposta, prima che Capitanelli firmi la parità. A 1’49” dal termineSerafini in contropiede riporta Pescara avanti, il time-out di coach Quarta puntuale per rimettere ordine tra le file ospiti. Termina 58-55il terzo quarto.

Vibranti gli ultimi 10′. Pescara resta avanti così come la Frata Nardò resta in partita. Il Toro fallisce triple importanti, Serafini fa 2/2 dalla lunetta a 52″ dal termine per il +6 biancorosso, poi la penetrazione di Ingrosso per il -4 granata. Quando la palla scotta è saggia scelta affidarsi a Provenzano, che realizza dall’arco a 26″ dalla sirena, ma Leonzio fa 2/2 sul gong per l’81-77 finale.

Gara 2 in programma martedì 14 maggio alle ore 21:00 sempre al PalaElettra di Pescara.

Tabellino

Unibasket Amatori Pescara – Frata Nardò 81-77 (20-14, 20-19, 18-22, 23-22)

Unibasket Amatori Pescara: Potì 20 (6/9, 1/6), Serafini 14 (5/6, 0/1), Pedrazzani 13 (6/7, 0/0), Capitanelli 11 (3/9, 0/3), Leonzio 9 (2/4, 1/5), Carpanzano 9 (2/6, 1/2), Caverni 5 (2/4, 0/1), Micevic 0 (0/2, 0/1), Gay 0 (0/0, 0/1), Di Donato 0 (0/0, 0/0), D’Eustachio 0 (0/0, 0/0), Fasciocco 0 (0/0, 0/0). Coach: Rajola

Frata Nardò: Zampolli 23 (5/12, 3/5), Bjelic 20 (4/7, 1/2), Drigo 16 (2/6, 2/7), Visentin 6 (3/8, 0/0), Provenzano 6 (0/1, 2/3), Ingrosso 4 (1/5, 0/4), Razzi 2 (1/1, 0/2), Banach 0 (0/0, 0/0), Dell’Anna 0 (0/1, 0/0), Thirtinsky 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.