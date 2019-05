Basket, capolavoro granata! Caserta si inchina: è semifinale playoff

Gioco, testa, cuore, caparbietà per sopperire alle avversità, la volontà di scrivere una pagina importante di storia. La Frata “Andrea Pasca” Nardò, in Gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B, espugna il PalaMaggiò (i granata sono stati gli unici a farlo nella stagione 2018/19) per 70-77 e accede così alla semifinale. Gli applausi del glorioso tensostatico casertano rendono merito agli uomini di coachQuarta, autori di una prestazione eccellente.

Tra i fischi assordanti del PalaMaggiò, Drigo e Razzi piazzano subito due bombe, Dip è invece caldo sotto canestro. Poi sei punti di Ciribeni prima del time-out di coach Quarta. A 4’15” si rivede tra i bianconeri Bottioni, play titolare assente nelle ultime settimane per infortunio; out invece Bonfiglio, uscito zoppicando in Gara 2. Provenzano spara da tre punti, i bianconeri sciupano tanto ma Caserta chiude avanti per 23-21.

Sorpasso granata nel secondo quarto con la bomba di Ingrosso, mentre Dip è già a quota 15; Zampolli è attagliato nella morsa dei padroni di casa ma con 5 punti consecutivi segna il +4 ospite. La Frata Nardò strappa gli applausi del centinaio di tifosi granata al seguito ed è assolutamente in partita al cospetto della capolista del girone D. I fischi del PalaMaggiò, stavolta, sono per gli uomini di coach Oldoini quando Razzi piazza la tripla che vale il momentaneo +7, prima della stoppata di Visentin su Hassan. Il solito Dip tiene a galla i suoi, ma si segnala anche per colpi proibiti a palla lontana e reiterati insulti ai giocatori ospiti. Provenzano da tre è provvidenziale:34-41 Frata Nardò all’intervallo. Eccellente, ancora una volta, la prova degli uomini di coach Quarta.

I granata si portano sul +10 ad inizio terzo quarto, poi la reazione veemente di Caserta e un Toro gravato di falli. I padroni di casa accelerano con Ranuzzi (3/3 su tiro libero), Ingrosso piazza un’altra bomba nel clima incandescente del PalaMaggiò. Per Drigocanestro con fallo e nuovo allungo Nardò, sul 50-58 termina il terzo quarto.

Gli ultimi 10′ si aprono con una bomba dagli 8 metri “senza senso” di Provenzano, un vero colpo da maestro, poi la guardia di Matino lascia il campo gravato di cinque falli a 6’16” dal termine. Ai padroni di casa nel finale tremano le mani, Nardò allunga ancora e con la penetrazione di Zampolli è addirittura sul +14. Bottioni tiene a galla i suoi dalla lunetta ma Ingrosso (top scorer del match con 23 punti assieme a Dip) buca la difesa bianconera, poi Visentin firma il +10. I bianconeri non ne hanno più.

Sulla sirena finale è 70-77 per la Frata Nardò, un risultato storico. Ora per gli uomini di coach Quarta, tra i grandi artefici di quest’impresa, la semifinale playoff al meglio delle cinque contro Pescara. Il Toro ha la penna in mano e può scrivere la storia. Ancora una volta.

Tabellino

Decò Caserta – Frata Nardò 70-77 (23-21, 11-20, 16-17, 20-19)

Decò Caserta: Dip 23 (11/13, 0/1), Ciribeni 14 (2/5, 2/4), Sergio 10 (0/4, 1/5), Hassan 10 (3/6, 0/4), Bottioni 5 (2/2, 0/1), Ranuzzi 4 (2/3, 0/4), Petrucci 2 (1/2, 0/6), Pasqualin 2 (0/3, 0/2), Iavazzi 0 (0/0, 0/0), Barnaba 0 (0/0, 0/0), Piazza 0 (0/0, 0/0), Valentini 0 (0/0, 0/0). Coach: Oldoini

Frata Nardò: Ingrosso 23 (1/6, 4/7), Zampolli 16 (4/10, 2/3), Drigo 13 (1/2, 3/4), Provenzano 11 (0/0, 3/6), Visentin 6 (3/7, 0/0), Razzi 6 (0/0, 2/2), Bjelic 2 (0/0, 0/1), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0), Dell’Anna 0 (0/0, 0/0), Banach 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.