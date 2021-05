Basket, il Toro sbanca il “Palascherma” di Ancona, vince gara 4 e vola in semifinale

Un match al cardiopalma, fatto di parziali e controparziali, ma che regala a coach Battistini e i suoi la semifinale playoff grazie al successo nei quarti in quattro gare su Ancona. Il Toro, adesso, attende in semifinale la vincente tra Vicenza e Roma, serie sul 2-2.

Retine infuocate in apertura con le due triple di Leggio e le risposte di Coviello, Bjelic e Petrucci. Percentuali che si confermano altissime in avvio di gara per ambedue le compagini, con canestri dall’arco che si traducono in un punteggio elevato sul tabellino. Bartolozzi in fadeaway sigla il +6, timeout coach Rajola. Liberi per Alibegovic, poi ancora il numero 21 granata da tre: 23-30 al termine del primo quarto.

Caverni dall’arco, immediata risposta di Bartolozzi. Ancora triple, questa volta per Fontana e Coviello, Toro sul +12 e sospensione casalinga. Fontana ed Enihe a bersaglio, nuovamente da tre punti, prima di un tecnico fischiato a coach Rajola. Leggio tiene botta realizzando tiri contestati da una difesa granata in crescita rispetto ai primi minuti, Burini spara in chiusura: 41-56 all’intervallo lungo.

Bombe per Coviello e Bjelic, fallo antisportivo di Leggio sul capitano granata, parziale di 9-0 per il Toro che vale il +24 e il timeout casalingo. Ancona ha una reazione d’orgoglio e risponde con un 10-0 di parziale guidato da Oboe e Rossi, interrotto dall’appoggio di Fontana. Oboe a bersaglio dalla lunga, timeout ospite, e distacco congelato nei restanti minuti: 59-71 al termine del terzo quarto.

A cinque minuti dal termine Ancona torna in singola cifra di svantaggio, ci pensa Dip a tenere i padroni di casa a debita distanza con un appoggio a canestro che vale nuovamente la doppia cifra di vantaggio e obbliga coach Rajola al timeout. Centanni da tre per per il -8, Oboe appoggia il -6, Ancona fallisce le triple del -3 e il Toro porta la serie a casa con i liberi di Fontana: 76-84 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: Gara 1 della semifinale playoff in programma domenica 30 maggio, ma con avversario da definire.

Tabellino

Luciana Mosconi Ancona – Frata Nardò 76-84 (23-30, 18-26, 18-15, 17-13)

Luciana Mosconi Ancona: Leggio 15 (3/4, 3/8), Centanni 15 (3/5, 3/8), Oboe 15 (4/5, 2/3), Rossi 11 (1/2, 3/3), Paesano 7 (2/4, 1/2), Alibegovic 6 (1/3, 0/4), Caverni 5 (0/3, 1/1), Colombo 2 (1/1, 0/0), Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Mancini 0 (0/0, 0/0), Potì 0 (0/0, 0/0), Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Frata Nardò: Burini 14 (4/6, 2/2), Coviello 14 (1/2, 3/5), Fontana 14 (2/3, 3/4), Bjelic 11 (0/0, 3/4), Dip 10 (5/6, 0/0), Petrucci 8 (2/4, 1/5), Bartolozzi 6 (1/1, 1/1), Enihe 5 (1/3, 1/2), Stella 2 (1/2, 0/2), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Cepic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)