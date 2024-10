Basket  Serie A2, Nardò rompe il ghiaccio e batte Livorno

Arrivano finalmente i primi due punti per HDL Nardò Basket. Dopo tre sconfitte consecutive finalmente giunge in porto una vittoria voluta e sofferta, ma quasi mai in discussione quella contro Libertas Livorno 1947, concorrente diretta per la salvezza, in cui spiccano le prove decisive di Stewart (22 punti) e Woodson (21), nel contesto di una prestazione di squadra molto più confortante di quelle precedenti.

Novità nel primo quintetto di HDL, ci sono Woodson, Mouaha, Stewart, Nikolic e Iannuzzi. Partenza d’orgoglio e di punti (7-0) per i granata che sanno di giocarsi molto in termini di fiducia e credibilità. Stewart splendido terminale offensivo dei padroni di casa, Livorno soffre ma tiene. La prima impressione è che la difesa di HDL sia più compatta ed energica. Dalmonte chiede aiuto alla panchina con Donadio, Thioune, Zugno ed Ebeling. Toscani bravi a ricucire i 6 punti di svantaggio, complice la solita pausa del Toro. Ma il finale del primo quarto elegge mattatore Woodson, schiacciata in contropiede e bomba sulla sirena per il 20-14 definitivo. Nardò trova risorse preziose anche nelle seconde linee di giornata: Thioune nel pitturato c’è e si sente, Ebeling è bravo a mettersi al posto giusto per la tripla dall’angolo del 27-18. Sull’altro fronte è Banks a creare più di qualche grattacapo, ma non è certo una sorpresa. Entra in partita (e nel tabellino) anche Filloy, altro big della Libertas. Rifiatano Nikolic (due falli) e Stewart, Zugno prende campo, canestri e fiducia. Iannuzzi e Mouaha riportano avanti il Toro di 9 lunghezze (36-27) a 180 secondi dalla fine del secondo quarto. Banks riporta sotto gli amaranto ma Woodson piazza la terza preziosa bomba di giornata. Pausa lunga sul 41-31.

Si riparte con una tripla a testa per Banks e Stewart, segnali di un lungo corpo a corpo. Mouaha colpisce dall’arco e un altro canestro di Woodson fa segnare il +12, massimo vantaggio granata. Fantoni fa 4 punti consecutivi, gli risponde Stewart che si fa beffe della difesa di Italiano. Ma ogni allungo granata è rintuzzato da Banks che tiene a galla i suoi con un finale d’orgoglio dei toscani (63-56). Fratto da sotto segna il -5 livornese, risponde Stewart che infila una tripla provvidenziale allo scadere dei 24 secondi. Woodson scaccia le paure con un altro colpaccio dal perimetro, di nuovo +14. Fantoni e il solito Banks rosicchiano 5 punti, Dalmonte chiama il time-out. Nuovo momentaccio HDL, quarto fallo di Woodson che è costretto ad accomodarsi in panchina. Zugno fa tris, spezzando il pericoloso break amaranto, poi deve lasciare il campo per il quinto fallo. Hooker fa -6 dalla lunetta. Segna Stewart poi Woodson timbra ancora dal perimetro a 104 secondi dal termine (+11). La schiacciata in contropiede di Mouaha serve forse per chiudere il match e sicuramente per gli highlights. Woodson ruba la palla della sicurezza e piazza lo scatto finale: 82-71.

Il Toro finalmente rompe il ghiaccio con i primi 2 punti in classifica e il pieno di fiducia.

(Photo credits: @Andrea Cecere)