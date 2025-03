Basket Serie A2, un Nardò ingenuo cade nel finale al Paladozza di Bologna

HDL Nardò Basket cade alla fine di una partita aperta sino alla fine, spaventando non poco la Fortitudo Bologna, che negli ultimi possessi fa tesoro di qualche ingenuità di troppo dei granata apparsi nel complesso equilibrati e a tratti autoritari, trascinati da uno Stewart stratosferico.

I primi cinque scelti da Mecacci sono Zugno, Smith, Mouaha, Stewart e Iannuzzi. Il Toro non si fa intimidire dal contesto con Stewart e Mouaha che timbrano subito dall’arco. Il primo allungo del match è granata (+5), ma gli americani di Bologna non stanno a guardare e colpiscono dall’area (9-10). Bolpin in contropiede e Mian dall’angolo ribaltano tutto (14-10). Dopo una bomba di Smith, Gabriel replica con la stessa moneta e Mecacci chiama il primo time-out della gara. Entra Nikolic per Mouaha, poi Donadio per Zugno. Smith è caldo e tiene i granata in scia (19-18). Un fallo fischiato a Freeman in attacco scalda oltremodo Caja e il Paladozza. Nel finale di frazione c’è anche Pagani. Il primo, combattutissimo, quarto si chiude sul 24-23. La Effe schiera Aradori nelle prime battute del secondo atto, giusto per far capire il livello del roster di casa. Dall’altra parte c’è Ebeling. Nikolic trasforma la tripla del 26-26. La difesa di Flats Service è più efficace adesso, Nardò deve fare gli straordinari in attacco e non sempre basta. Ma il match è godibile ed equilibrato (31-30). Si rivedono Zugno e Iannuzzi. Canestro di Mouaha in mezzo a tre giocatori avversari, ma il numero 10 fallisce il libero supplementare. Fortitudo concede pochissimo e ha l’abilità di punire tutti gli errori di HDL. Aradori va a segno in contropiede dall’arco dopo un tentativo fallito di Stewart da sotto (38-32). Il Toro, comunque, resta pienamente in partita, Iannuzzi vince l’antico duello con Freeman e fa 42-42. Fantinelli è bravo in extremis a mettere il sigillo al secondo quarto (44-42). A parte qualche piccolissima sbavatura, Nardò c’è e se la gioca.

Mouaha protagonista in negativo alla ripresa delle ostilità. Prima fa cilecca dalla distanza, poi perde la palla in attacco. Tocca a Stewart, tanto per cambiare, non far scappare la squadra di casa (50-47). Momento Stewart show, quattro centri consecutivi dell’americano concretizzano il sorpasso di HDL (54-58) a metà quarto. Caja trema e chiama la pausa dalla quale usciranno Panni e Aradori. In un batter d’occhio è di nuovo parità (58-58). Sfida godibilissima. Il palcoscenico è ancora di Stewart che firma il trentello già nel terzo quarto. Quarto fallo di Freeman, Caja ha un problema in più. Aradori toglie le castagne dal fuoco a Flats Service in un momento delicatissimo. Zugno e Smith sono freddissimi dalla lunetta, ma Fantinelli fa di nuovo centro sulla sirena. Ultima pausa sul 68-69. Segna Bolpin dalla media distanza, Gabriel dalla lunga. Inizio di quarto tempo micidiale per Bologna. Nikolic spezza la serie con una bella incursione, ma è ancora Gabriel a mettere a segno la tripla del 75-71. Momento di fragilità granata che rischia di indirizzare il match. Ci pensa Donadio ad allungare la contesa, Bologna ha troppe pause. Stewart è caldissimo, i difensori di casa spesso non sanno che pesci prendere. Mecacci decide che è di nuovo il momento di rimettere in campo Smith e Iannuzzi, serve mestiere in questo finale. Freeman va a schiacciare il 77-76. Time-out di Mecacci a 4 minuti esatti dalla fine. Smith perde un pallone pesantissimo e commette il quarto fallo, un regalo inatteso per i padroni di casa, Mian ringrazia e fa il +6. Freeman esce per cinque falli. Passi di Smith nel possesso della speranza a un minuto e mezzo dalla sirena, Aradori è implacabile ai liberi (85-77). Restano 83 secondi per sperare, non tantissimi. Mecacci disegna le strategie nel time-out, il tentativo dall’arco di Smith non porta niente e finisce 87-77.

