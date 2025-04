Basket Serie A2, Nardò da incubo: Cento passeggia

Una partita che è stata un incubo, una domenica che è diventata un concentrato di tutti i difetti e i limiti di HDL Nardò Basket. Tutto facile per Sella Cento che vince quasi senza fatica al Pala San Giuseppe e può legittimamente continuare a sperare nella salvezza diretta. Il -27 finale fa malissimo, sintesi di una prestazione da parte dei granata che non ha nulla di buono.

Il Toro inizia con Giuri, Smith, Mouaha, Stewart e Iannuzzi, nessuna sorpresa nel primo quintetto. Partita subito sporca e stilisticamente imperfetta. Servono due minuti e mezzo per il primo canestro, Berdini segna in penetrazione. Cento appare più fluida e più precisa al tiro (4-11), ma soprattutto difende meglio. Gli uomini in maglia granata smettono prestissimo di giocare di squadra e di giocare duro. Mecacci ferma il gioco alla ricerca di soluzioni. Entrano Zugno per Giuri e Donadio per Smith. Nardò non trova il bandolo della matassa, solo i punti di Stewart tengono a galla la squadra di casa. Sella difende ai limiti del consentito, ma la strategia funziona. In campo adesso ci sono anche Pagani e Nikolic. Sperduto segna allo scadere, ci sono tutte le premesse per un’altra giornataccia (11-24). Smith inaugura il secondo quarto con una tripla centrale. HDL adesso sembra avere un’altra faccia, a rimbalzo i granata si fanno sentire. Davis timbra dalla distanza (18-33), gli ospiti hanno percentuali al tiro più che significative. Insomma, va in onda lo stesso film di Livorno. Devoe si allaccia con Mouaha e finisce rovinosamente sul parquet, deve uscire sorretto dai compagni. Incredibilmente a metà della sfida, il conto è chiuso. In numeri, il 24-53 sembra un estratto della sentenza finale.

Cento anche nel terzo quarto macina gioco e canestri, imponendo sul parquet leccese qualità e fisicità. A metà frazione Nardò ha un piccolissimo sussulto d’orgoglio, che la squadra ferrarese spegne a suon di triple (alla fine saranno 19). L’ultimo parziale è 44-81. La partita scivola via velocemente e tristemente verso la sirena finale. Sella prova a spingere per tagliare il traguardo dei 100, ma il finale è 72-99. Per il Nardò è notte fonda.



(Photo credits: Andrea Cecere)