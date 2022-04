Edilnol Biella-Next Nardò 76-89, colpo esterno del Toro che ritrova la vittoria

Colpo esterno della Next Nardò che nel secondo turno della fase a orologio, trascinata dal duo Amato-Ferguson che mettono a referto 43 punti, domina al Biella Forum, mettendo in mostra tutto il proprio talento offensivo e chiudendo il match a quota 89 contro i 76 dei padroni di casa.

In avvio l’Edilnol si porta avanti 6-4 ma i ma Ferguson non ci sta e si torna in parità. Poletti manda avanti la Next, dopo di che si va in altalena, Soviero sembra aver messo i due punti decisivi per chiudere avanti di una incollatura ma Amato ribalta tutto con la tripla del 20-22 sulla sirena. Nel secondo quarto Thioune va immediatamente in lunetta per un 1 su 2, ma Nardò recupera palla sul rovesciamento di fronte e lancia Amato a canestro per il 20-25. Subito time-out di Zanchi, Davis mette la tripla, Bertetti, Soviero e Hasbrouck provano a fare il bis ma non vanno a segno, gli ospiti non ne approfittano per quasi 4 minuti ma poi vanno a canestro con Thomas. Porfilio dimostra di non aver timori e, dopo aver tirato un airball, ci riprova dalla stessa mattonella e stavolta fa centro da 3. Scintille fra Davis e Poletti, Edilnol sotto di uno, Poletti segna a rimbalzo offensivo, Porfilio replica dal lato opposto ed il punteggio torna ad impennarsi con Bianchi che ne scrive cinque di fila, Porfilio fa 2+1 segnando a rimbalzo offensivo e subendo fallo, poi si riaccende Ferguson che avvia un parziale di 6-0 per i suoi. 37-41 all’avvio dell’ultimo minuto Hasbrouck prima segna due liberi e poi un sottomano sulla sirena ma in mezzo c’è la tripla di Amato che replica quella della prima frazione: 41-44.

Sia Biella che Nardò iniziano la terza frazione sbagliando una tripla ed un canestro da sotto, Thomas sbaglia due liberi dopo aver attaccato Morgillo, l’Edilnol continua a sbagliare ed alla seconda occasione Thomas aggiusta la mira. Lo fa anche Morgillo andando a schiacciare dopo di che lo score torna ad accendersi, la tripla di Bianchi vale il 48 pari ma arrivano anche I canestri di Amato e Poletti che rimandano avanti gli ospiti sul 53-59, nonostante la tripla di Davis. Biella riconquista palla grazie ad un fallo in attacco, Nardò continua a sfidare i rossoblu al tiro, Pollone entra in mezzo alla difesa e segna ma Amato risponde con una tripla di tabella. Ben costruito anche il canestro di Pollone su un taglio backdoor ma l’inerzia è tutta dalla parte ospite che, con la tripla di Ferguson ed il canestro di Poletti, si porta al massimo vantaggio sul 58-69. Time-out Edilnol con 51 secondi da giocare, Biella perde palla sul primo possesso e incassa un’altra tripla di Ferguson, con il tempo che si chiude sul 60-72 solo grazie ad un sottomano di Hasbrouck a fil di sirena. Ultimo quarto con Nardò va sul +14 con Thomas, poi si ferma per un paio di minuti ma lo fa anche Biella, almeno sino alla schiacciata di Davis propiziata da uno straordinario recupero difensivo di Hasbrouck. Il coach ospite chiama subito time-out ma adesso la palla sembra pesare per tutti, rientrano Poletti e La Torre, l’Edilnol consuma il bonus e Amato incrementa il suo già ottimo score con un libero su 2. A 6” dalla fine I punti da recuperare per Biella sono 13, diventano 15 con I liberi di Thomas, 12 con la tripla impossibile di Hasbrouck sulla rimessa. Un fallo in attacco di Thomas consente ad Hasbrouck di fare il bis ma Thomas e Poletti rimettono le cose a posto. È però il canestro di Ferguson che vale il 67-82 a fare molto male, anche se mancano ancora 3 minuti alla fine. Ne passa uno e 4 punti di Pollone rianimano una Edilnol tornata a – 11, immediato il time-out dei salentini che vogliono amministrare il vantaggio e cercano di andare al tiro allo scadere: missione compiuta prima da Thomas e poi da Poletti che firma addirittura con una tripla. Si chiude con la sfera lasciata sul campo da Nardò, che vince 76-89.

Prossimo appuntamento per il Toro domenica 24 aprile sul parquet del Pala “San Giuseppe da Copertino” di Lecce contro Agribertocchi Orzinuovi per la terza gara della fase a orologio.

Tabellino



Edilnol Pallacanestro Biella-Next Nardò 76-89 (20-22, 41-44, 60-72, 76-89)

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 2, Bertetti, Infante, Porfilio 9, Bianchi 8, Vincini, Pollone 12, Blair n.e., Loro n.e., Morgillo 6, Hasbrouck 16, Davis 23.