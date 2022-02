Lux Chieti-Next Nardò 60-77, colpo esterno dei granata. Al roster salentino la sfida salvezza

Colpo esterno della Next Nardò che, trascinata da una prestazione monstre di Ferguson, si impone al PalaTricalle di Chieti nello scontro diretto per la salvezza con i padroni di casa della Lux Basket.

Chieti parte sulle gambe, con il peso dell’attacco che si regge solo sulle spalle di Bartoli, mentre Nardò, grazie ad un avvio da urlo di Ferguson (7 punti in poco più di tre minuti e mezzo), scappa avanti e costringe coach Maffezzoli al timeout. La Lux si affida al gioco in post basso e, con un buon Sims, si riporta sul -3 a 04:12 da fine quarto (9-12). Nardò, però, è quanto mai lucida e cinica e, sfruttando il gioco in transizione e con un Ferguson in grandissimo spolvero, prova il primo tentativo di fuga, con coach Maffezzoli che chiama nuovamente timeout (11-22) ad un minuto da fine del primo quarto. Ferguson continua a bombardare da oltre l’arco, Chieti prova a ricucire con un 2+1 di Tsetserukou ma il canestro dalla media di Leonzio porta il punteggio sul 14-27 dopo dieci minuti di gioco.

Il secondo quarto si apre come si era interrotto il primo, con Nardò che difende alacremente e che si affida al suo bombardiere Ferguson. Chieti piazza un mini parziale di 4-0 con Sims ed una poderosa schiacciata di Jackson e questa volta è coach Gandini a chiamare timeout. Chieti non trova uno sbocco in fase offensiva e la sua difesa continua a fare acqua da tutte le parti, con Nardò che prende il largo e, dopo aver raggiunto i 20 punti di vantaggio riesce agevolmente a tenere il gap creato fino a fine periodo (26-48).In avvio di ripresa Chieti sembra essere scesa in campo con un piglio totalmente diverso e, nonostante alcuni errori grossolani, la Lux rosicchia qualche punto e costringe coach Gandini a chiamare un minuto di sospensione al giro di boa (34-50). Chieti aumenta i giri in difesa ma è davvero troppo discontinua in fase offensiva e Nardò, nonostante abbassi le proprie percentuali, rimane saldamente in vantaggio (38-54 a 01:30 da fine quarto). Chieti riparte cercando di recuperare il gap, riuscendo a portarsi sul -12 dopo meno di 3 minuti di gioco ma Nardò, sulle ali di Ferguson, piazza un cinico parziale di 0-7, costringendo coach Maffezzoli al timeout a 06:30 dal termine dell’incontro (45-64). Ferguson continua a far volare i suoi, Chieti prova debolmente a reagire ma è davvero troppo poco: al giro di boa, sul timeout di Gandini, il risultato è di 49-69. La gara si trascina stancamente via senza alcun sussulto, con i tentativi flebili di rimonta della Lux che vengono facilmente respinti al mittente: al quarantesimo il tabellone recita 60-77 in favore dei neretini.

Tabellino



LUX CHIETI BASKET 1974 – NEXT NARDÒ 60-77 (14-27; 26-48; 40-57)

LUX CHIETI BASKET 1974: Amici 12, Jackson 11, Woldetensae 5, Sims 12, Graziani 2, Bartoli 8, Dincic 0, Meluzzi 1, Klacar 0, Tsetserukou 9.

NEXT NARDÒ: Thomas 4, Poletti 10, Mirkovski NE, Fallucca 5, Leonzio 5, Ferguson 34, La Torre 5, Amato 8, Jankovic NE, Tyrtyshnik NE, Jerkovic 0

(Photo credits: @Andrea Cecere)