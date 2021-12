Next Nardò ancora sconfitta, a Forlì termina 84-77. Terzo stop di fila per i granata

Ancora una sconfitta, la terza consecutiva, per la Next Nardò che all’Unieuro Arena di Forlì dimostrano i soliti difetti di discontinuità e, dopo aver tenuto testa ai padroni di casa per tre quarti di gara, con un ultimo quarto opaco, regalano i due punti agli avversari.

L’approccio alla gara di Forlì è ottimo con i canestri di Carroll ed Hayes che portano i biancorossi sul +10 dopo 4 minuti (17-7). Nardò però rientra nella seconda metà del quarto guidata da Poletti e a fine primo quarto il punteggio è 24-20. Si ricomincia con i canestri di Hayes e Bruttini con Nardò che rimane attaccata alla partita. In un momento complicato del periodo, il canestro di Giachetti e quattro punti di fila di Pullazi ridanno margine ai biancorossi (34-29), prima del nuovo rientro ospite che porta al sorpasso a fine primo tempo (42-44).

Dopo l’intervallo lungo la partita rimane in equilibrio con le due squadre che si alternano al comando. I biancorossi si affidano a Hayes che segna 9 punti nel periodo, mentre Amato e Ferguson trovano il canestro per gli ospiti: alla fine del terzo quarto, il punteggio è 59-60 per i granata. La difesa romagnola forza quattro palle perse all’attacco della Next nei primi minuti, costringendo gli avversari a solo 2 punti segnati in 3’. I canestri di Bruttini, la tripla di Palumbo e l’appoggio al vetro di Bolpin danno il via all’allungo Unieuro (74-68). Si entra negli ultimi tre minuti e i biancorossi chiudono in crescendo: altra tripla di Palumbo, quattro di fila di Natali e l’appoggio di Hayes dopo la rubata a metà campo permettono di toccare il +13, 84-71. Il finale è 84-77, l’Unieuro Arena festeggia la vittoria dei biancorossi.

Tabellino



UNIEURO FORLÌ-NEXT NARDÒ 84-77 (24-20, 42-44, 59-60, 84-77)



Unieuro Forlì: Giachetti 3, Natali 11, Palumbo 11, Bolpin 7, Hayes 26, Serra NE, Bandini NE, Babacar, Carroll JR 8, Bruttini 14, Pullazi 4. All: Dell’Agnello.

Next Nardò: Poletti 16, Fallucca 5, Baccassino NE, Ferguson 18, La Torre 2, Albanese NE, Leonzio 7, Jerkovic 4, Thomas 12, Amato 13. All.: Gandini.