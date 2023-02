Impresa della HDL Nardò, rimonta dal -18 e vince all’overtime su Cividale

Nel primo quarto la guida è ospite con Cividale che affronta a muso duro un Toro privo ancora di Ceron (convocato ma non utilizzabile) e con Stojanovic e Borra a mezzo servizio. HDL sempre sotto nei primi 10 minuti di gioco, con qualche fiammata di Smith che tiene a galla la partita. 16-23 il primo parziale. Nella seconda frazione Cividale tocca anche il +17, così come a fine quarto. Un ottimo gioco corale che annichilisce le linee difensive dei padroni di casa. All’intervallo lungo si va sul 31-48 con un pesante vantaggio accumulato da una brillante Gesteco.

Alla ripresa del gioco Smith inizia a far la voce grossa, Baldasso lo segue e cerca di tirare su i granata. Cassese e Battistini, gestiti alla perfezione da Rota, non temono le offensive granata e tengono botta mantenendo il pesantissimo +18 di vantaggio a fine terzo quarto. Un roboante 46-64 è il vantaggio ospite a fine terza frazione in un gelido Pala “San Giuseppe” che si appresta ad assistere ad una sconfitta casalinga. Nell’ultimo quarto accade l’impossibile: Smith viene espulso, Cividale sembra aver perso le staffe ed il filo del gioco. Nardò, sospinto dai tifosi granata, cerca di compiere il miracolo sportivo che accade con un 30-12 di parziale sotto i colpi di Poletti, Stojanovic, Baldasso.

tempi supplementari con i padroni di casa che, grazie alla positività accumulata nel finale di quarta frazione, vengono ancora una volta trascinati dalla coppia Stojanovic-Baldasso che colpo su colpo chiude il match sul 91-86. Sirena finale e standing ovation per gli uomini di coach Di Carlo che interrompono la striscia negativa dopo cinque sconfitte consecutive.

Tabellino



HDL Nardò – UEB Gesteco Cividale 91-86 (16-23, 15-25, 15-16, 30-12, 15-10)

HDL Nardò: Stojanovic 27 (7/14, 3/8), Poletti 25 (4/7, 2/6), Smith 22 (4/8, 3/11), Baldasso 8 (0/3, 2/5), La Torre 5 (1/1, 1/3), Donda 2 (1/3, 0/1), Borra 2 (1/1, 0/0), Spedicato 0 (0/0, 0/0), Parravicini 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Ceron 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

UEB Gesteco Cividale: Rota 29 (2/5, 6/15), Miani 14 (7/8, 0/3), Battistini 14 (6/8, 0/0), Pepper 10 (3/7, 1/7), Cassese 7 (2/3, 1/6), Dell’Agnello 6 (2/8, 0/0), Mouaha 6 (2/4, 0/3), Nikolic 0 (0/0, 0/0), Micalich 0 (0/0, 0/0), Balladino 0 (0/0, 0/0)