Basker, Ferrara sorride all’ultimo secondo al Pala “San Giuseppe”. Sconfitta per Nardò

Avvio di gara in equilibrio sul 9 pari, poi la volata di Ferrara che tocca quota di 17 ed induce all’immediato timeout coach Di Carlo. Stojanovic prova a rialzare il Toro, Ferrara è sempre sul pezzo e mantiene il vantaggio. 21-29 il primo parziale in favore di una Ferrara che gioca ad alti ritmi ed un Nardò che concede troppo difensivamente. I granata concedono troppi rimbalzi offensivi, gli ospiti guidano sul +9 in avvio di secondo quarto con Andrew Smith protagonista nel pitturato. Baldasso si aggrappa alla partita con una tripla dall’angolo, Ferrara difende benissimo e mette in costante difficoltà il Toro. Russ Smith e Poletti sugli scudi trascinano il Nardò fino al -1 a pochi minuti dall’intervallo lungo. Rimonta quasi completata dai padroni di casa che chiudono sotto 47-48 all’intervallo grazie ad una tripla di La Torre.

Amici cerca di risalire la china per una Ferrara che va subito sotto al rientro in campo. Russ Smith mette tutti d’accordo rimettendo il vantaggio sul +6 con fallo subito. Gara confusa dove Nardò ne approfitta per allungare fino alla doppia cifra di vantaggio sull’asse Smith-Poletti (70-60). Termina la terza frazione sul 73-63 con un parziale granata con protagonista Stojanovic. Ultimo parziale con Jerkovic che fa la gara dell’ex e prova a trascinare i suoi con due triple consecutive e un 2/2 dalla lunetta corta. Ancora Jerkovic fa la voce grossa e porta sul +1 i suoi con un 4/5 da tre punti. Parziale di 76-77 quando Di Carlo ordina un timeout forzato ma necessario. Granata che tornano sotto nel punteggio ma stringono i denti e tentano un’altra rimonta nonostante un dubbio fischio sulla tripla di Tassone. Baldasso firma il -2 da oltre il perimetro. Stojanovic riceve e spara da tre a pochissimi secondi dal termine per il 91 pari. Leka ordina l’ultimo timeout a propria disposizione per disegnare la rimessa per un tiro che potrebbe valere la vittoria. La penetrazione è vincente e Ferrara può festeggiare 91-93.

Tabellino



HDL Nardò – Tassi Group Ferrara 91-93 (21-29, 26-19, 26-15, 18-30)

HDL Nardò: Stojanovic 22 (8/17, 2/6), Smith 22 (5/11, 2/5), Poletti 20 (6/13, 2/4), Baldasso 13 (0/0, 4/6), La Torre 8 (1/1, 2/4), Zugno 4 (2/2, 0/0), Donda 2 (1/2, 0/0), Parravicini 0 (0/0, 0/0), Antonaci 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0), Borra 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tassi Group Ferrara: Jerkovic 18 (1/5, 4/6), Cleaves ii 15 (3/6, 2/4), Smith 15 (5/12, 1/2), Bertetti 14 (3/4, 2/5), Amici 12 (3/5, 2/5), Campani 7 (3/8, 0/0), Tassone 6 (0/1, 2/3), Pianegonda 6 (1/1, 1/3), Valente 0 (0/0, 0/0), Cazzanti 0 (0/0, 0/0)