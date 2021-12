Harakiri Next Nardò, Ferrara recupera e sbanca il PalaPentassuglia

Un brutto secondo tempo, con solamente 24 punti realizzati contro i 52 concessi dagli avversari, condanna la Next Nardò alla settima sconfitta in campionato. La Top Secret Ferrara espugna con grandissimo merito il PalaPentassuglia, recuperando dal -18, chiudendo con sei giocatori in doppia cifra. Seconda sconfitta consecutiva che relega i granata al decimo posto in classifica con 8 punti in undici gare.

Avvio equilibrato con Vildera che cerca il primo mini allungo biancazzurro. Dal 6’ al 14’ Nardò affonda il controbreak di 28-6: protagonisti Fallucca, Ferguson e soprattutto Amato, autore di 16 punti dopo 20’ e della tripla che, al 14’, manda a -18 la Top Secret: 35-17. Ferrara non si perde d’animo e recupera punto su punto, prima con Vildera e poi con Panni, Pacher e Fantoni che rispondono alla tripla di Fallucca con il controbreak di 2-10 in 4’ che, di fatto, riporta sotto la doppia cifra di svantaggio la squadra estense: 40-32 al termine del secondo quarto.

Dopo l’intervallo lungo cambia tutto. La Top Secret difende alla perfezione, così pure l’attacco viene di conseguenza, Pacher e Panni salgono in cattedra e trovano i canestri che riportano i biancazzurri incollati agli uomini di coach Gandini. Dopo la tripla di Ferguson al 25’ la Next perde compattezza e Ferrara ne approfitta: di Petrovic la bomba del -1 (53-52). Negli ultimi dieci minuti gli ospiti concedono solamente 10 punti a Nardò, dall’altra parte del campo scrive quota 32, con Fabi, Vildera, Petrovic (55-60 al 32’), Pacher e ancora Fabi a trovare cesti che aumentano il vantaggio. Nardò non ne ha più, Fallucca commette antisportivo su Fabi, poi arriva il tecnico alla panca dei granata, Pacher e Fantoni chiudono i conti e la Top Secret trionfa, centrando il quarto successo consecutivo.

Tabellino

Next Nardò-Top Secret Ferrara 65-84 (20-13, 41-32, 55-52)

Next Nardò: Poletti 8, Fallucca 6, Greco ne, Cavalera ne, Ferguson 16, Burini, La Torre, Toma ne, Jerkovic 4, Thomas 8, Amato 23. All. Gandini.

Top Secret Ferrara: Mayfield ne, Pacher 14, Vencato 8, Fantoni 13, Fabi 10, Petrovic 13, Vildera 14, Panni 12, Pianegonda, Filoni. All. Leka.