Basket Serie A2, Pasqua è un po’ più dolce per Nardò che sbaraglia Orzinuovi

Si ricomincia, manco a dirlo, da un canestro di Smith, stavolta da sotto, sorprendendo il suo marcatore. Pochi secondi più tardi, il giocatore di New York arricchisce il carnet di giornata con due bombe chirurgiche dopo aver irriso in palleggio l'avversario di fronte. La nuova accelerata granata allunga il vantaggio (65-39), Orzinuovi è alle corde. Anche perché Smith sembra non volersi fermare, lo show comprende anche un bellissimo assist a Iannuzzi. Sull'altro fronte è in evidenza Bertini, molto preciso dall'arco. Mecacci regala una bella carrellata di applausi a Smith, sostituendolo con Spinelli, che segna i primi due punti della sua avventura neretina. Nel finale di terzo quarto gli ospiti accorciano un po', l'ultima pausa è sul 76-58. Segnano dal lontano Stewart e Giuri, serata decisamente sì al tiro. La partita è sui binari giusti per HDL, che deve limitarsi a gestire. La differenza degli stimoli stasera è sembrata decisiva. Moretti sembra prendere il controllo del pitturato in una fase del match dove il livello di attenzione è un tantino più basso. Spinelli segna dal perimetro, altri applausi per il baby campano. L'inchiodata di Stewart sigilla la sfida (92-67), il resto è solo per le statistiche. C'è gloria anche per Kebe. Il Toro viaggia spedito verso i 100 punti, che arrivano dalle mani di un ottimo Zugno. Il verdetto finale è 103-83, una piccola boccata d'ossigeno in attesa di ritrovare tutto quello che serve in questa coda decisiva del campionato. (Photo credits: Andrea Cecere)

Zugno, Smith, Donadio, Stewart e Iannuzzi compongono il primo, Mouaha è out per un problema al polso, Nikolic, Ebeling e Pagani sono in panchina. Americani di casa in gran spolvero dopo la palla a due, il primo parziale (8-0) è firmato Stewart-Smith. C’è spazio anche per qualche trama assolutamente godibile in attacco, Orzinuovi si sblocca con un canestro di Bogliardi dall’area e una schiacciata di Guariglia. Ma è un Toro insolitamente prolifico con le mani caldissime degli statunitensi (17-8). Entrano Pagani per Iannuzzi e Giuri per Zugno, poco più tardi anche Ebeling per Smith. I primi punti italiani per Nardò arrivano da Giuri, a segno con una tripla, ma i due Usa sono assolutamente on fire con 14 punti a testa. Il tabellone alla prima sirena segna 31-15. Bresciani meglio in avvio di secondo quarto, il significativo parziale di 2-8 spinge. Partita adesso meno in discesa per HDL, che ritrova la via del canestro con il solito Smith. Un’altra tripla di Smith a metà tempo consente ai granata di difendere il gruzzoletto (42-25). Gli ospiti cercano soluzioni passando puntualmente dalle mani di Simmons, non sempre lucidissimo. È una di quelle serate, però, in cui a Russ Smith riesce tutto, il numero 2 segna in ogni modo, taglia il traguardo dei 28 punti personali e accompagna letteralmente Nardò verso il largo della partita. A metà il bilancio è già 51-30.