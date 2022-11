Basket Serie A2, Nardò-San Severo 80-72. Ai granata va il derby di Puglia

Gli uomini di coach Di Carlo trovano il secondo successo consecutivo battendo San Severo nel derby pugliese. L’HDL “Andrea Pasca” Nardò rimonta un pesante passivo nel secondo tempo, con grinta e carattere, davanti ad uno scatenato pubblico di casa.

I granata partono forte trovando un +5 in avvio di gara ma San Severo, guidata da Bogliardi, risponde con un 7-0 di parziale. Il primo quarto di gioco prosegue sulla falsariga dell’equilibrio, nel finale di gara il Toro perde qualche pallone di troppo, Sabatino ne approfitta e trova il +3: 17-20 al termine del primo quarto. Gli ospiti tentano l’allungo agguantando il +6, Vasl non ci sta e scaglia la tripla a bersaglio: timeout coach Pilot. Baldasso pareggia i conti dall’arco ma San Severo si scatena con un 10-0 di parziale griffato Sabatino e Lupusor. Il divario tra le due compagini resta invariato sulla sirena del secondo quarto: 34-44 allo scadere del primo tempo.

Poletti si mette in proprio e realizza il -5, sospensione ordinata dalla panchina di San Severo. La Torre da tre punti sigla il -1, Sabatino si conferma in serata di grazia e ricambia il favore. Vasl e Parravicini, il Toro torna in vantaggio in un finale di terzo quarto infiammato. Donda allunga dalla lunetta: 62-56 alla vigilia dell’ultimo quarto. Dal -6 iniziale San Severo a testa bassa rimonta il gap e ritrova la leadership della gara a cinque dalla fine. Bomba pesantissima di Poletti, +2 Nardò e timeout ospite. Si scatena Baldasso, da due prima e da tre poi ad appena due minuti dallo scadere, spaccando la gara. Ci pensano Borra e Poletti ad archiviare la pratica, allungando il vantaggio fino alla doppia cifra, limata dagli ospiti nell’ultimo frammentato minuto di gara.

Tabellino

HDL Nardò – Allianz Pazienza San Severo 80-72 (17-20, 17-24, 26-12, 20-16)

HDL Nardò: Poletti 20 (5/11, 2/5), Baldasso 16 (3/7, 3/6), Borra 14 (6/10, 0/0), La Torre 10 (2/2, 2/5), Parravicini 10 (1/5, 2/4), VaŠl 6 (0/0, 2/5), Donda 4 (1/3, 0/0), Renna 0 (0/0, 0/0), Antonaci 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Allianz Pazienza San Severo: Sabatino 24 (4/6, 5/9), Fabi 15 (6/9, 1/4), Bogliardi 14 (3/5, 2/4), Lupusor 9 (3/6, 1/6), Daniel 8 (3/8, 0/1), Cepic 2 (1/1, 0/1), Keller 0 (0/2, 0/1), Arnaldo 0 (0/1, 0/0), Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Wilson 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)