Basket, serie A2. Un brillante Nardò batte Udine e vince l’ultima casalinga del 2022

HDL Nardò non arresta la sua corsa in classifica e porta a casa i due punti contro Udine, autentica corazzata costruita per il salto di categoria. Un gruppo concentrato e sempre sul pezzo quello allenato da coach Di Carlo firma una vittoria molto importante ai fini della classifica.

In avvio di gara Parravicini, Poletti e La Torre da oltre l’arco firmano il primo mini-parziale in favore dei granata per 13-4 registrando il 100% da tre punti. I padroni di casa fanno la voce grossa dalla lunga distanza e conducono con la doppia cifra di vantaggio fino a 3.45 dal termine, quando Sherrill risponde con la tripla del -8 Udine. 11 punti per La Torre, autentico protagonista in attacco. Il primo parziale è di 29-21 con Nardò che conduce. Nardò tira con altissime percentuali da tre, Vasl firma il +16 dall’angolo (40-24). Vantaggio costante del Toro allenato da coach Di Carlo, con Udine che fa fatica a risalire la china al “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Ancora Vasl il principale protagonista offensivo dei granata, che chiudono sul +20 all’intervallo lungo.

Padroni di casa che toccano il +22 dopo due minuti e mezzo dall’inizio del secondo tempo. Ci pensa Smith, senza paura alcuna, ad alzarsi e sparare da 8 metri per il 59-34 che scaturisce l’immediato timeout di coach Finetti. L’americano riapre il sipario e mette in campo lo show personale portando l’HDL Nardò sul +30 (64-34), massimo vantaggio fino a questo momento. Udine si dimena nel rettangolo ma senza raccogliere troppi frutti, perché Nardò tiene botta e mantiene il vantaggio 77-50. Nell’ultimo parziale sostanziale gestione dei granata che subiscono alcune avanzate ospiti ma amministrano il vantaggio senza patemi d’animo. Girandola di cambi per coach Di Carlo che pensa anche in ottica calendario andando a gestire il minutaggio dei suoi in vista della partita di mercoledì 21 in quel di Chiusi, l’ultima del 2022. Il finale recita 89-77 tra la standing ovation del pubblico di casa.

Tabellino



HDL Nardò – Apu Old Wild West Udine 89-77 (29-21, 21-9, 27-20, 12-27)

HDL Nardò: Smith 23 (3/8, 4/6), La Torre 13 (1/2, 3/7), VaŠl 13 (1/3, 3/5), Poletti 11 (1/6, 3/5), Borra 11 (5/10, 0/0), Baldasso 9 (1/4, 2/5), Parravicini 7 (0/1, 2/5), Donda 2 (1/2, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Marzano 0 (0/0, 0/0)

Apu Old Wild West Udine: Gaspardo 20 (5/12, 1/5), Briscoe 19 (4/6, 1/4), Sherrill 13 (5/11, 1/5), Esposito 9 (3/6, 1/3), Cusin 6 (3/3, 0/0), Palumbo 5 (1/3, 1/3), Antonutti 3 (0/0, 1/2), Pellegrino 2 (1/2, 0/0), Mian 0 (0/5, 0/1), Nobile 0 (0/0, 0/1), Fantoma 0 (0/0, 0/0)