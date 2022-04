Next Nardò-Unieuro Forlì 75-84, buio pesto per il Toro. Con i romagnoli arriva la sesta sconfitta di fila

Rush apre la gara per gli ospiti con cinque punti di fila, Lucas ne segna sei consecutivi e, sulla tripla di Bolpin, l’Unieuro trova l’8-14 nella prima metà del periodo. Nardò reagisce con le giocate dei singoli e con Amato e Ferguson i granata pareggiano (18-18) ma i liberi di Bruttini permettono ai biancorossi di chiudere avanti alla prima sirena: 21-22. Due triple consecutive di Natali e Bolpin, unite ai punti di Giachetti e ancora Bruttini, portano i forlivesi ad aprire il secondo periodo con un parziale di 3-10 per il 24-32, grazie anche all’ottima difesa di squadra. I padroni di casa rientrano e impattano a quota 37, ma il finale di quarto è di marca biancorossa: Pullazi segna da tre, Lucas in penetrazione e Benvenuti appoggia da sotto canestro. 39-44 all’intervallo.

Al rientro si segna tantissimo nei primi cinque minuti con Forlì che rimane in controllo della gara: apre Pullazi, Lucas lo segue a ruota e, con 3 triple in 4 minuti, i biancorossi trovano il +8 (49-57). È ancora Ferguson a caricarsi la Next sulle spalle e chiudere un parziale positivo casalingo alla fine del periodo ma l’Unieuro è ancora avanti 55-57. Bruttini e Lucas aprono il periodo per il nuovo +5 (57-62), ma Nardò non è intenzionata a mollare e guidata da Ferguson impatta e sorpassa dopo 3’, sul 66-64. Forlì non ci sta e Giachetti trova la tripla del nuovo vantaggio, aprendo un parziale di 2-17 nel quale la difesa è protagonista e l’attacco, con le giuste spaziature ed i giusti meccanismi, vede le triple di Benvenuti, Rush, ancora Giachetti e Bolpin, per il 67-81. La difesa biancorossa porta i granata a segnare solo 4 punti su tiro libero in oltre sei minuti, Giachetti mette la terza tripla toccando 13 punti nel quarto. Al suono della sirena finale finisce 75-84.

NEXT NARDÒ – UNIEURO FORLÌ 75-84 (21-22; 39-44; 55-57)

Next Nardò: Poletti 10, Fallucca 4, Sicuro NE, Jankovic NE, Ferguson 19, La Torre 2, Mirkovski NE, Baccassino NE, Jerkovic 3, Thomas 15, Thioune, Amato 22.

Unieuro Forlì: Rush 9, Giachetti 17, Natali 3, Bolpin 9, Zambianchi NE, Bandini, Lucas 17, Benvenuti 7, Bruttini 10, Pullazi 12.