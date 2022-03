Next Nardò-Latina 88-102, per il roster neretino arriva la quarta sconfitta di fila

Quarta sconfitta consecutiva per la Next Nardò che al PalaSport di Lecce cede il passo a Latina in uno scontro decisivo per la lotta salvezza. I granata mantengono la terzultima posizione in classifica in zona playout con 14 punti anche se la quota salvezza diretta dista solo 2 punti.

Parte bene Latina che con i canestri di Veronesi, Bozzetto ed Henderson dopo i primi 3 minuti di gioco è avanti sul 2-8. Nardò reagisce e il fischio antisportivo sanzionato a Henderson, permette ai padroni di casa di ristabilire la parità. Si gioca sul filo dell’equilibrio con le due formazioni che hanno esaurito il bonus. A poco più di due minuti dalla sirena, Nardò passa in vantaggio con i due liberi di Poletti. Latina realizza un minibreak con Veronesi e Fall ma l’ultimo canestro è firmato da Nardò e il primo periodo si conclude sul 26-29. In avvio di seconda frazione, sono tanti i canestri messi a segno e al 12′ il divario tra le due compagini è sempre di 3 punti (31-34). I granata riducono ulteriormente le distanze, Henderson replica dalla lunetta, ma la Next non demorde. Dopo il time-out per i pontini, si torna in campo e i padroni di casa mettono la testa avanti. La Benacquista non rimane a guardare e con due triple consecutive, firmate da Henderson e Mouaha, si riporta sul +5. La gara scorre su un ritmo veloce con Latina che trova canestri preziosi e allunga sul +11. I neretini provano a reagire e a 3″ al termine del secondo quarto realizzano il canestro del 50-54. Veronesi subisce fallo sul tiro dalla lunghissima distanza e realizza i tre liberi che permettono alla squadra ospite di andare al riposo lungo sul 50-57.

Al rientro dagli spogliatoi è Nardò la prima ad andare a segno, ma è immediata la replica pontina che si porta sul + 9. Scorrono i minuti i nerazzurri mantengono il vantaggio, ma Nardò prova a ridurre le distanze. Dopo il time-out chiesto dalla panchina nerazzurra, i pontini riescono a centrare la retina sia dalla lunetta, che dall’arco. La Next non vuole mollare e continua a lottare. Ci sono 8″ sul cronometro quando viene espulso coach Gandini e Latina va in lunetta. Il terzo quarto va in archivio sul 69-83. In avvio di ultima frazione la Benacquista allunga sul 69-87, poi diverse conclusioni sfortunate su entrambi i lati del campo, fino al gioco da tre punti di Poletti che al 33′ porta i suoi sul 73-87. I pontini gestiscono e incrementano il proprio vantaggio fino alla sirena che conclude la gara sul risultato finale di 88-102.

Tabellino

Next Nardò-Benacquista Latina 88-102 (26-29, 50-57, 69-83, 88-102)

Next Nardò: Poletti 26, Fallucca 13, Ferguson 6, La Torre, Leonzio 8, Mirkovski n.e., Jerkovic 7, Jankovic n.e., Boccassino, Albanese, Thomas 24, Amato 4.

Benacquista Latina: Durante 2, Passera 7, Veronesi 15, Mouaha 11, Jackson 5, Henderson 25, Bozzetto 10, Radonjic 10, Fall 15, Ambrosin 2.

(Photo credits: @Andrea Cecere)