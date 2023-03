Basket, Rimini vince sullo sprint finale. Ancora due gare per blindare la salvezza in casa granata

Il primo quarto è di marca granata ma Rimini resta nel match aggrappandosi con le avanzate di Johnson e Ogbeide che fa la voce grossa nel pitturato. Il parziale è di 13-18 con un sostanziale equilibrio in campo tra le due compagini in un palazzetto esaurito quasi in ogni ordine di posto che trascina la squadra di casa. Nel secondo quarto si alzano i ritmi e le percentuali realizzative. Zugno, La Torre e Stojanovic smuovono il tabellino in avvio di frazione, Rimini risponde con Meluzzi e Johnson per un parziale che si traduce in 42-40 per i padroni di casa. Punteggio sinonimo di una grande bagarre tra le due squadre in lotta per la salvezza.

Al rientro dall’intervallo lungo Ogbeide fa suo il pitturato, Baldasso risponde da dentro e fuori l’arco. Il parziale lo strappa ancora la squadra di casa, che prova a scappar via 67-56 a fine terzo quarto. Nardò sembra afflitta e senza potenziali armi da giocare per contrastare la foga dei riminesi, ma ci sono ancora 10 minuti di gara da disputare. Poletti da buon capitano si carica la squadra sulle spalle e dall’arco lungo trascina i suoi. Rimini è compatta, sospinta dal pubblico amico e con Meluzzi, Johnson e Ogbeide resta in partita. Non bastano per Nardò le avanzate positive di Stojanovic, che poi si infrange su una stoppata nel tentativo di pareggiare i conti a quota 80. Da quel momento Rimini prende la scia della vittoria e vince in volata col punteggio di 86-78. Rimandato il discorso salvezza matematica in casa neretina, Rimini invece blinda anticipatamente la Serie A2. Tabellino

RivieraBanca Basket Rimini – HDL Nardò 86-78 (13-18, 29-22, 25-16, 19-22) RivieraBanca Basket Rimini: Johnson 21 (3/5, 3/8), Meluzzi 14 (1/1, 2/8), Masciadri 11 (2/3, 2/4), Ogbeide 10 (4/8, 0/0), Anumba 10 (5/6, 0/2), Landi 7 (1/4, 0/4), Bedetti 5 (0/0, 1/3), Tassinari 5 (1/3, 1/2), Scarponi 2 (0/1, 0/1), D'Almeida 1 (0/1, 0/0), Morandotti 0 (0/0, 0/0), Baldisserri 0 (0/0, 0/0) HDL Nardò: Poletti 20 (7/9, 2/8), Baldasso 16 (2/3, 3/9), La Torre 14 (2/2, 2/5), Stojanovic 13 (6/11, 0/4), Smith 7 (0/2, 1/7), Zugno 6 (0/1, 2/4), Donda 2 (0/2, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Borra 0 (0/0, 0/0), Antonaci 0 (0/0, 0/0)