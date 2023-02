Basket Serie A2, Nardò poco lucida nel finale. Il derby è di San Severo

Parte con una serie di botta e risposta la prima frazione, con le due squadre che si inseguono canestro dopo canestro. Dopo 4 minuti Smith commette fallo su tiro da tre punti di Bogliardi mandandolo in lunetta. San Severo mette il muso avanti per la prima volta nel match. Timeout per coach Di Carlo sul 14-11 San Severo. Senza esclusione di colpi, 20-19 il parziale a fine primo quarto. A inizio secondo quarto Poletti mette la bomba del pareggio a quota 25. Smith fa ubriacare la difesa avversaria guadagnando preziosi falli. San Severo non molla e resta sopra con le avanzate di Bogliardi. Poletti fa 32 pari da oltre l’arco, Baldasso fa 2/2 ai liberi per il controsorpasso neretino. La Torre mette in campo lo show personale per il 35-43 di parziale della HDL Nardò all’intervallo lungo.