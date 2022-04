San Severo-Next Nardò 86-77, il roster salentino chiude la prima fase del campionato con una sconfitta

Nell’ultima gara della prima fase del Campionato di Serie A2, non basta il cuore alla Next Nardò per battere San Severo. Nonostante una bella gara, intensa ed appassionante, gli uomini di coach Battistini tornano a mani vuote dal PalaSport “Falcone e Borsellino” e chiudono al tredicesimo posto in classifica.

L’inizio è di marca foggiana con le triple d’apertura targate Serpilli e Pepper ed il due più uno di capitan Piccoli. I granata, però, senza esitazione rispondono alle folate sanseveresi con la specialità della casa di Ferguson e Amato e la fisicità, sotto canestro, di Poletti. L’Allianz non si lascia intimorire dai punti avversari e trova canestri importanti spesso siglati da un Pepper particolarmente ispirato e il primo quarto si chiude 26 -13. Nei primissimi minuti del secondo quarto Nardò, complici anche le tre azioni errate dei padroni di casa, riesce a concludere al meglio i suoi 24’’ e si porta sul -9 costringendo coach Bechi al primo timeout di gara. Al rientro, la manovra della Cestistica non è fluida come la precedente frazione e serve tutta l’aggressività del solito Piccoli per scacciare l’eventuale paura ed allontanarsi il più possibile dagli uomini di Battistini che resistono e si portano a ridosso degli avversari. Prima della pausa lunga il parziale è 37-33.

Al ritorno sul parquet, si riparte sostanzialmente con un punteggio equilibrato tra le due squadre e, dunque, con le risposte e controrisposte. I salentini hanno il grande merito di difendere bene ed attaccare con qualità; di contro, l’Allianz Pazienza ha bisogno di ritrovare lo smalto e la spensieratezza di inizio match senza farsi prendere eccessivamente dalla frenesia di dover tirare a tutti i costi. Bertini e la sua tripla spezza i ritmi alti della Next, Battistini chiede sospensione e Nardò va addirittura sul +1, immediatamente cancellato dai pesantissimi tre punti di Sabatino. La Torre non ci sta, Sabin conclude da tre e, sul filo di sirena, fa lo stesso proprio La Torre. Totale in perfetto equilibrio tra i due roster: 57-57. Nell’ultima frazione le sfuriate di Ferguson, La Torre e Poletti vengono contenute dai foggiani che si affidano ai punti di Sabin e Pepper e a una difesa granitica. I giri del motore del roster padrone di casa aumentano, tuttavia non diminuiscono le energie degli ospiti e la partita è ancora in bilico. L’incertezza diventa evidente al termine dei restanti minuti quando l’Allianz Pazienza piazza l’allungo decisivo e chiude la gara 86-77.

Ora la Next è attesa dalla fase a orologio con il calendario ancora da definire.

TABELLINO

Allianz Pazienza San Severo – Next Nardò 86-77 (26-13, 11-20, 20-24, 29-20)

Allianz Pazienza San Severo: Pepper 24 (8/12, 2/4), Sabin 18 (1/4, 4/12), Serpilli 10 (2/4, 2/5), Moretti 10 (4/6, 0/0), Sabatino 10 (1/2, 1/2), Piccoli 8 (3/4, 0/4), Bertini 4 (2/3, 0/1), De Gregori 2 (1/2, 0/1), Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Berra 0 (0/1, 0/0), Miale 0 (0/0, 0/0), Tortu 0 (0/0, 0/0)

Next Nardò: Ferguson 21 (4/5, 3/10), Thomas 15 (5/8, 0/0), Amato 14 (1/3, 3/8), La Torre 10 (2/4, 2/3), Poletti 9 (4/9, 0/5), Thioune 6 (3/4, 0/0), Jerkovic 2 (1/1, 0/0), Fallucca 0 (0/0, 0/4), Papaleo 0 (0/0, 0/0), Albanese 0 (0/0, 0/0)