Basket, il poker è servito: Nardò stende anche Avellino

La Frata Nardò infila la quarta vittoria consecutiva. Al Pala “Andrea Pasca” termina 73-64 per i granata contro un coriaceo Avellino che, a dispetto dell’ultimo posto in classifica, ha venduto cara la pelle. Il Toro resta in solitaria al secondo posto in classifica, a -2 dalle due battistrada Palestrina e Salerno, entrambe vittoriose.

Il gremito tensostatico neretino, colorato dall’Onda Granata e dalla presenza della tifoseria biancoverde, ha onorato l’iniziativa della Lega Nazionale Pallacanestro #noviolenzacontroledonne: un posto è stato simbolicamente riservato alle donne vittime di violenza con un mazzo di rose poste dal patron Carlo Durante, mentre i tifosi hanno sollevato dei cartoncini rossi arrecanti la scritta “No”.

A inizio gara Azzaro e Zampolli portano avanti Nardò nei primi minuti, Ondo Mengue e Locci tengono Avellino in scia. Solito ingresso con bomba di Bjelic. La tripla di Zampolli entra, quella di Rajacic no: 25-18 granata dopo i primi 10′. Alcuni errori di sufficienza del Toro consentono ai biancoverdi di restare attaccati nel secondo quarto, fino a quando Bjelic non fissa il +10: 33-23. Fiusco realizza in penetrazione, Marzaioli da tre. Il contropiede di Burini sulla sirena è vincente: granata avanti 42-34 all’intervallo.

Si riprende con la bomba di Burini, Rajacic risponde dalla parte opposta. Azzaro lotta sotto canestro e limita i biancoverdi, mettendo a segno punti pesanti: Nardò sul +12. Ventrone prova a scuotere i suoi, ma il Toro resta in controllo del match, mentre Peroni stoppa Ondo Mengue involato a canestro. Avellino resta lì: 57-49 prima degli ultimi 10′. Nuova tripla di Burini in apertura dell’ultima frazione, Peroni recupera due palloni e li trasforma in quattro preziosi punti. Coviello firma da oltre l’arco il +15 granata. Toro sempre avanti per tutto l’incontro, ci resta anche nei minuti finali: 73-64 il finale per la quarta vittoria consecutiva.

Nel prossimo incontro la Frata sarà impegnata nel derby in trasferta contro la neopromossa Ruvo di Puglia, reduce dal pesante ko interno per mano dell’Olimpia Matera, sabato 23 novembre alle ore 18:00.

Tabellino