Basket Serie B, il Toro schiaccia Scauri. I granata tornano al successo

La Frata Nardò torna al successo. Lo fa tra le imbattute mura amiche del Pala “Adrea Pasca” superando senza troppi fronzoli Scauri per 99-64, in un match in cui i granata sin dalle battute iniziali mettono in chiaro le cose, portando a casa i due punti.

A inizio gara i primi cinque punti del Toro arrivano dalle mani di Visentin, Albertini sporca per primo le retine per gli ospiti dopo più di 4′. Burini dalla media si iscrive a referto dopo una serie di errori da una parte e dall’altra in un primo quarto in cui si segna sostanzialmente poco: 13-4. Nel secondo quarto Azzaro completa il suo gioco da tre, così come Chessari dalla parte opposta, poi i due punti di Peroni per il momentaneo +11 del Toro. La super bomba di Coviello, la prima tripla del match, segna il 21-7 per un confronto che pare mettersi sui giusti binari. Il numero 11 granata ne mette dentro un’altra, mentre il canestro per Scauri sembra oscurarsi. Fiusco entra e mette il turbo con otto punti. In campo c’è una squadra sola: 46-19.

Al rientro dall’intervallo doppia bomba di Bjelic per una Frata che dilaga. Lucarelli con orgoglio ne mette due anche lui, poi anche Murri da oltre l’arco, ma Burini si esalta da tre per il +19 Toro. Azzaro fa la voce grossa nel pitturato, Zampolli dispensa grandi giocate: 72-40 prima degli ultimi 10′. Gloria per i giovani Mijatovic e Tyrtyshnyk, si scatena anche Peroni. In campo non c’è storia, la Frata chiude divertendosi e godendosi gli ingressi dei neretini classe 2003 Cappelluti, che infiamma il Pala “Andrea Pasca” con una tripla, e il classe 2004 Cavalera, palla recuperata e due punti con una progressione strappa applausi al debutto assoluto in prima squadra. Il finale è di 99-64.

Da una laziale ad un’altra, nel prossimo turno i granata saranno ospiti di Valmontone, reduce dal ko per 70-63 a Sant’Antimo.

Tabellino