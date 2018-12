Pallacanestro Frata Nardò, la sesta non entra: festeggia Ancona

Sperava in un finale diverso la Frata Nardò. Nel 13° turno di Serie B, la Luciano Mosconi Ancona espugna il Pala “Andrea Pasca” ponendo fine alla striscia di vittorie consecutive dei granata, reduci da cinque successi. Il finale è di 84-88 in favore dei marchigiani dell’ex Valerio Polonara, omaggiato dal pubblico di casa che non dimentica le due stagioni del centro anconetano in Salento con lo storico sbarco in Serie B.

Partenza di match equilibrata: 21-21 con entrambi gli attacchi che sfoderano il repertorio migliore. Padroni di casa sotto pressione nei secondi 10′: il Toro ne fa altri 21 ma Ancona ne mette dentro 28, chiudendo sopra di 7 punti trascinata da Simone Centanni (top scorer del match con 24 punti a referto). Reazione granata nel terzo quarto, Drigo sale in cattedra e Nardò rimonta sino al punto a punto, ma i marchigiani restano avanti ed i granata costretti ad inseguire. Negli ultimi 10′ Maddaloni, Boldoni e Casagrande sono più lucidi delle bocche da fuoco granata, spente nei canestri decisivi.

La rimonta non riesce e la Frata Nardò resta a bocca asciutta. Come lo scorso anno, quando fu Fabriano ad imporsi al Pala “Andrea Pasca” sotto Natale, il Toro resta a secco, ma in questo caso l’occasione del riscatto è dietro l’angolo: domenica 30 dicembre ultima dell’anno nuovamente tra le mura amiche (ore 18) al cospetto di un’altra marchigiana, Porto Sant’Elpidio. Non è certo questo il momento di fare drammi: la classifica è corta e l’imperativo è quello di rialzare subito la testa.

Tabellino

Frata Nardò – Luciana Mosconi Ancona 84-88 (21-21, 21-28, 19-17, 23-22)

Frata Nardò: Drigo 17 (5/8, 2/6), Visentin 16 (7/13, 0/0), Bonfiglio 15 (3/7, 1/4), Zampolli 12 (5/10, 0/3), Ingrosso 8 (3/3, 0/1), Mastrangelo 6 (0/2, 2/5), Provenzano 5 (1/4, 1/3), Razzi 3 (1/1, 0/1), Banach 2 (1/2, 0/0), Tyrtyrshnyk 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0). Coach: Gianluca Quarta

Luciana Mosconi Ancona: Centanni S. 24 (5/6, 4/10), Casagrande 18 (5/7, 0/1), Baldoni 18 (8/11, 0/5), Maddaloni 13 (5/9, 1/4), Polonara 10 (5/8, 0/3), Centanni F. 3 (0/2, 1/2), Redolf 2 (1/2, 0/0), Luini 0 (0/1, 0/0), Zandri 0 (0/0, 0/0), Pajola 0 (0/0, 0/0), Cognigni 0 (0/0, 0/0), Giombini 0 (0/0, 0/0). Coach: Maurizio Marsigliani