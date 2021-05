Frata Nardò-Ancona 79-65, il Toro si scatena e porta a casa Gara 1 dei Playoff

Il Toro apre l’avventura playoff con un successo in gara 1 ai danni di Ancona. Un match dall’equilibrio durato venticinque minuti, prima che il +9 ospite venisse ribaltato dal +9 per i padroni di casa nella seconda metà del terzo quarto, grazie ad un parziale di 18-0. Gli uomini di coach Battistini proiettano immediatamente la testa a gara 2, in programma martedì 18 maggio alle 20:30.

Dip e Burini siglano un 6-0 in apertura, ci pensa Leggio a interrompere il parziale granata. Leggio nuovamente da tre, Centanni porta Ancona su due possessi di vantaggio e coach Battistini ordina il primo timeout dell’incontro. Gli ospiti trovano il +8, ma Dip e Fontana non ci stanno e accorciano: 14-16 al termine del primo quarto.

Bartolozzi pareggia i conti dalla lunetta, Caverni e Paesano rimettono in vantaggio Ancona, Bartolozzi ripristina nuovamente l’equilibrio. Dopo numerosi agganci, Petrucci spara dall’arco per il vantaggio e il consecutivo timeout per coach Rajola. Ancora Petrucci a realizzare da tre in chiusura di un secondo quarto che resta tirato: 31-29 il punteggio all’intervallo lungo.

Avvio di secondo tempo scoppiettante, in cui Ancona è la prima a tentare la fuga con la bomba e il mid-range di Paesano che valgono il +6, timeout granata. Rossi sigla il +9, ma il Toro si scatena e con Coviello, Burini e Bartolozzi ribalta il parziale e si rimette in vantaggio. Leggio va fuori per infortunio, Alibegovic per falli. I granata sono infuocati e siglano un parziale di 18-0 che culmina con la bomba di Fontana: 58-49 al termine del terzo quarto.

Enihe al vetro per la doppia cifra di vantaggio, poi ancora il numero 33 a firmare il +13, timeout ospite. L’and-one di Fontana a metà dell’ultimo quarto vale il +19, consentendo ai granata cinque minuti di gestione, sulle ali dell’entusiasmo di una straripante prestazione. Cala il sipario su gara 1: 79-65 il risultato sulla sirena finale

Prossimo incontro: martedì 18 maggio alle 20:30 al Pala “Andrea Pasca” contro Ancona per gara 2 dei quarti di finale dei playoff.

Tabellino

Frata Nardò – Luciana Mosconi Ancona 79-65 (14-16, 17-13, 27-20, 21-16)

Frata Nardò: Coviello 16 (0/0, 2/4), Fontana 12 (4/7, 1/5), Petrucci 11 (1/3, 3/11), Burini 8 (2/3, 1/5), Bartolozzi 8 (2/4, 0/1), Dip 6 (3/5, 0/0), Bjelic 6 (2/3, 0/4), Enihe 6 (3/3, 0/1), Stella 4 (2/3, 0/1), Tyrtyshnik 2 (1/1, 0/0), Cepic 0 (0/0, 0/2), Jankovic 0 (0/0, 0/0)

Luciana Mosconi Ancona: Rossi 13 (1/2, 3/6), Leggio 12 (1/2, 2/8), Centanni 11 (3/7, 1/6), Paesano 11 (5/9, 0/1), Caverni 4 (2/4, 0/3), Alibegovic 4 (1/1, 0/5), Colombo 4 (2/4, 0/0), Oboe 2 (1/2, 0/1), Anibaldi 2 (1/1, 0/0), Gospodinov 2 (1/1, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere).