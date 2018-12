Pallacanestro Frata Nardò di prepotenza a Bisceglie, il poker è servito

Per l’undicesimo turno di Serie B girone C, la Frata Nardò sfodera al PalaDolmen di Bisceglie una prestazione eccellente che consente agli uomini di coach Quarta di spuntarla per 84-95 per la gioia della cinquantina di tifosi neretini accorsi ad assistere il derby di Puglia.

Pronti via ed è già show a Bisceglie. Si segna da una parte e dall’altra con Cantagalli che non ne vuol sapere di sbagliare e Nardò che risponde colpo su colpo con Bonfiglio e Drigo. Il parziale dopo 10′ vede i granata avanti: 20-23. Nella seconda frazione il Toro scende in campo coi fari appannati: i Lions ne approfittano firmando un maxi-parziale 25-14 e mandando all’intervallo la Frata con un pesante -8.

Ma è qui che Nardò si scuote e cambia faccia. Cambiano, soprattutto, le percentuali al tiro, cambia l’aggressività difensiva, cambia il punteggio. Cambia la partita. Gli ospiti sembrano indomabili e costrigono Bisceglie ad inseguire, vanamente. Salgono in cattedra Mastrangelo, Drigo (top scorer con 31 punti) e Provenzano i quali, con tre prestazioni da incorniciare, si riveleranno fondamentali per la vittoria finale.

Un Nardò straripante chiude anzitempo la contesa senza attendere il suono della sirena. Si continua a giocare per la differenza canestri sino al pesante 85-94. È un gioco di parole ma è anche la realtà: per la Frata Nardò di coach Quarta è la quarta vittoria consecutiva. E ora di smettere non ne vuol proprio saper nessuno: a partire dal prossimo turno, quando il club del presidente Ivan Marra renderà visita a Campli.

Tabellino

Di Pinto Panifici Bisceglie – Frata Nardò 84-95 (20-23, 25-14, 19-32, 20-26)

Di Pinto Panifici Bisceglie: Cantagalli 25 (2/4, 4/5), Smorto 22 (9/10, 1/4), Tomasello 16 (7/10, 0/0), Tredici 9 (3/6, 1/7), Zugno 6 (0/2, 1/2), Chiriatti 3 (1/1, 0/3), Rossi 3 (0/0, 1/3), Kushchev 0 (0/3, 0/0), Quarto 0 (0/0, 0/0), Razic 0 (0/0, 0/0).

Frata Nardò: Drigo 31 (6/6, 5/8), Mastrangelo 15 (5/6, 1/3), Provenzano 13 (3/5, 2/5), Bonfiglio 12 (2/2, 2/4), Zampolli 10 (2/4, 1/5), Visentin 10 (5/8, 0/0), Banach 4 (2/3, 0/0), Ingrosso 0 (0/2, 0/1), Razzi 0 (0/0, 0/0), Thyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0).