Frata Nardò-Tecnoswitch 61-70, Ruvo di Puglia esce vincente dal Pala “Andrea Pasca”

Trentacinque minuti di imperturbabile equilibrio. Poi, l’episodio: il Toro manca la zampata del sorpasso in diverse occasioni, coach Quarta viene espulso a seguito di ingenti proteste contro i direttori di gara. Serata storta per i padroni di casa che non trovano i 2 punti in occasione del debutto nel 2021.

Coviello inaugura il tabellino ma Ciribeni regala agli ospiti il primo vantaggio del match a metà primo quarto, che si trasforma poi in un parziale di 10-0 che obbliga coach Quarta a chiamare timeout. Controparziale Toro in uscita dalla sospensione grazie alle triple di Coviello e Burini e il tap-in vincente di Fontana: 18-21 al termine del primo quarto di gioco.

Serie di botta e risposta nella prima metà di secondo quarto. A seguire, salgono in cattedra Fontana e Bartolozzi che rimettono i granata in vantaggio con un 6-0 di parziale. In uscita dal timeout richiesto da coach Ponticiello, le due compagini danno il via a sorpassi e controsorpassi che culminano nel completo equilibrio: 32 pari all’intervallo lungo.

Bjelic manda a bersaglio la tripla che porta Nardò su due possessi completi di vantaggio. Il tentativo di allungo casalingo è stroncato da Ciribeni, che, colpendo due volte dall’arco, riporta la Tecnoswitch a -1. In uscita dalla sospensione di coach Quarta è ancora capitan Goran Bjelic a trovare la retina da 6 metri e 75, con immediata risposta dagli ospiti che ripristinano l’equilibrio: 45 pari al termine del terzo quarto.

Dall’arco Burini, Razic, Fontana, poi ancora Razic altre due volte, manda a bersaglio la terza tripla in quattro minuti: timeout ordinato da coach Quarta sul -5 granata. Enihe dall’angolo per il -2, ma che per il Toro non fosse serata lo si capisce a tre minuti dalla fine, quando, a seguito di mancati fischi arbitrali, non arriva l’aggancio decisivo. Coach Quarta, imbufalito, viene espulso. Il match inevitabilmente, scivola via: 61-70 sulla sirena finale.

Prossimo incontro: il 10 gennaio alle 18:00 al Pala “Andrea Pasca” contro Catanzaro per la sesta giornata del girone D2 di Serie B.

Tabellino

Frata Nardò – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 61-70 (18-21, 14-11, 13-13, 16-25)

Frata Nardò: Coviello 17 (5/9, 1/2), Fontana 11 (4/6, 1/6), Bjelic 8 (1/1, 2/4), Burini 7 (0/2, 2/5), Enihe 6 (0/1, 2/4), Dip 5 (1/3, 0/0), Bartolozzi 5 (1/1, 0/1), Petrucci 2 (1/1, 0/10), Cepic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Ciribeni 18 (3/6, 4/9), Cantagalli 14 (3/6, 1/6), De Leone 14 (6/7, 0/0), Basile 9 (2/6, 1/6), Razic 9 (0/0, 3/3), Kekovic 4 (2/3, 0/1), Simon 2 (1/1, 0/0), Ochoa 0 (0/9, 0/1), Ippedico 0 (0/1, 0/1), Paulinus 0 (0/0, 0/0), Zhgenti 0 (0/0, 0/0), Markovic 0 (0/0, 0/0)