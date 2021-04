Frata Nardò al cardiopalma, il Toro porta a casa l’undicesima vittoria consecutiva in un finale thriller

Undicesimo successo consecutivo per gli uomini di coach Battistini: una vittoria arrivata al culmine di una partita equilibrata, in discussione fino all’ultimo possesso, in occasione del quale Sant’Antimo ha mancato il tiro della vittoria.

Cantone e Bjelic aprono i conti per entrambe le compagini. In un avvio di gara dai ritmi elevati, gli ospiti trovano il +5 grazie alle realizzazioni del play Cantone. Sant’Antimo arriva a tre possessi di vantaggio, approfittando di un Toro poco concreto in fase offensiva. Ci pensano Fontana e Stella a ricucire parzialmente il gap in chiusura di primo quarto: 16-20 al termine dei primi dieci minuti di gioco.

Dip al ferro per il -2, timeout per coach Origlio. Tripla di Carnovali, canestro di Dri e nuova sospensione, questa volta ordinata da coach Battistini. I campani riescono nuovamente ad allungare e con tripla di Sperduto siglano il +10, obbligando al timeout la panchina granata. Fontana al tabellone in chiusura: 30-38 al termine del primo tempo.

Coviello da tre, semigancio di Bjelic, timeout Sant’Antimo. Nardò alza l’asticella in fase difensiva e con Burini, Dip e Bjelic pareggia i conti. Tripla in transizione di Burini, liberi vincenti per Coviello e il Toro trova il primo vantaggio della sua partita. Ancora Burini dall’arco a sigillare un parziale di 21-5, al quale risponde Milosevic con una tripla: 51-46 al termine del terzo quarto.

Due punti per Dip e Bartolozzi in apertura di quarta frazione, ma Sant’Antimo non molla e pesca un 6-0 di parziale che riapre la gara. Dopo il timeout il Toro va sul +7, ma il canestro di Dri e la tripla di Carnovali riportano Sant’Antimo sul -2. Finale in volata con le bombe di Petrucci, Cantone, Coviello e Sperduto. Gli ospiti sprecano l’ultimo possesso in un finale thriller, il Toro porta a casa la partita: 66-65 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro il 25 aprile alle 18:00 al Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro” contro Avellino per la settima giornata della seconda fase del girone D di Serie B.

Tabellino

Frata Nardò – Geko PSA Sant’Antimo 66-65 (16-20, 14-18, 21-8, 15-19)

Frata Nardò: Coviello 15 (2/6, 2/5), Dip 12 (5/9, 0/0), Fontana 11 (5/7, 0/6), Burini 8 (0/3, 2/4), Bjelic 8 (4/6, 0/1), Bartolozzi 6 (1/4, 1/1), Petrucci 3 (0/4, 1/5), Stella 3 (1/2, 0/3), Cepic 0 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Geko PSA Sant’Antimo: Dri 16 (6/10, 1/2), Milosevic 15 (3/10, 2/6), Cantone 13 (2/5, 3/6), Sperduto 8 (1/3, 2/6), Carnovali 8 (1/5, 2/6), Vangelov 5 (2/4, 0/0), Sabbatino 0 (0/3, 0/0), Ragusa 0 (0/2, 0/0), Ratkovic 0 (0/0, 0/0), De Marca 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)