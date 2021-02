Toro scatenato, al Pala “Andrea Pasca” il Molfetta affonda sotto i colpi dei granata

Toro scatenato: gli uomini di coach Battistini schiacciano la Pavimaro Molfetta, rifilando un +21 dopo appena 20 minuti di gioco. Si tratta del quinto successo nelle ultime sei partite per i granata, arrivato in un giorno speciale, ovvero quello delle 200 presenze con la maglia neretina per capitan Bjelic, omaggiato nel pre-gara in una cerimonia emozionante.

Partenza sprint di Enihe e Burini ed è subito 8-0 per i granata. Nardò continua a martellare, Burini spara ancora da tre e firma il 14-4 che obbliga coach Carolillo alla prima sospensione del match. Coviello e Dip allungano ulteriormente, Visentin tiene botta, poi Petrucci, appena entrato in campo, scaglia nel fondo della retina la bomba che chiude il primo quarto: 23-12 al termine dei primi dieci minuti di gara. Enihe in tap-in, un caldissimo Petrucci, consecutivamente a bersaglio dall’arco, per il nuovo allungo del Toro. I padroni di casa, ancora affamati, spingono sull’acceleratore con le due triple di Bjelic e l’and-one di Dip, siglando quota 40 punti in poco più di quindici minuti di gioco. Percentuali spaventose quelle dei granata, che chiudono il primo tempo con il 56% da tre punti: 49-28 al termine del secondo quarto.

Molfetta prova a rientrare in partita, alzando l’intensità dal punto di vista prettamente agonistico. Nardò è saggia a non cadere nel tranello, difendendo il vantaggio accumulato seppur con un fisiologico calo della resa, dettata soprattutto dalla straordinaria prestazione dei primi venti minuti. Gambarota sale in cattedra, ma la discrepanza non ne risente di molto: 61-44 al termine del terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti di gara sono pura gestione per Nardò, che mantiene il distacco accumulato grazie alla caldissima mano di Petrucci e ad una buona difesa. In campo anche Cepic, Tyrtyshnik, Cappelluti e Jankovic nel finale: cala il sipario al Pala “Andrea Pasca” con il tabellone che indica 76-55.

Prossimo incontro il 21 febbraio alle 18:00 al “PalaColombo” contro Ruvo di Puglia per la dodicesima giornata del girone D2 di Serie B.

Tabellino

Frata Nardò – Pall. Pavimaro Molfetta 76-55 (23-12, 26-16, 12-16, 15-11)

Frata Nardò: Petrucci 17 (1/2, 5/7), Burini 15 (3/3, 3/6), Coviello 10 (3/3, 1/4), Bjelic 9 (1/1, 2/5), Dip 8 (3/8, 0/0), Enihe 7 (2/2, 1/5), Fontana 5 (0/5, 1/4), Cepic 3 (0/0, 1/1), Stella 2 (0/2, 0/1), Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Jankovic 0 (0/0, 0/1), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/1)

Pall. Pavimaro Molfetta: Gambarota 20 (7/14, 1/5), Visentin 10 (5/10, 0/2), Mazic 8 (1/4, 2/7), Serino 6 (3/6, 0/0), Calisi 6 (1/5, 1/2), Azzollini 4 (0/1, 1/3), Dell’Uomo 1 (0/2, 0/4), Kodra 0 (0/0, 0/0), Totagiancaspro 0 (0/1, 0/0), Bini 0 (0/0, 0/0), De Ninno 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)