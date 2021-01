Basket Serie B, la Frata Nardò batte il Monopoli e conquista la seconda vittoria consecutiva

Gli uomini di coach Battistini centrano la seconda vittoria consecutiva, dopo i due punti interni contro Catanzaro. Alla “Melvin Jones” di Monopoli, l’Action Now rientra in gara per due volte, ma il Toro, con orgoglio, si ricompatta e la spunta.

Annese e Stepanovic aprono l’incontro, Nardò mette la freccia con la tripla di Burini e i due punti di Petrucci. Dip risponde ai colpi di Laquintana, Paparella pareggia i conti dall’arco, poi l’and-one di Coviello obbliga coach Milina a chiamare il primo timeout dell’incontro. Tap-in di Enihe, liberi di Petrucci, contropiede di Coviello: parziale granata, 15-20 al termine del primo quarto.

I 6 punti consecutivi di Coviello portano al +11 del Toro. I ritmi di gara si alzano, le percentuali dal campo si abbassano e coach Battistini chiama timeout in un momento stagnante del match. Monopoli, sfruttando il bonus ospite, ricuce fino al -3. Paparella pareggia i conti da tre punti, poi il Toro si risveglia: bombe di Petrucci e Burini, 31-42 all’intervallo lungo.

Inizio di secondo tempo da incubo per i granata. Il parziale di 8-0 per i padroni di casa obbliga coach Battistini a chiamare timeout. Dall’uscita dalla sospensione in poi, sembra un film già visto. Come nel secondo quarto, Nardò torna sul +11 grazie alle offensive di Coviello e Petrucci: 41-52 al termine del terzo quarto.

Botteghi annulla la doppia cifra di svantaggio per Monopoli, Fontana la ripristina subito dopo. Stepanovic dall’angolo, Bjelic ripaga con la stessa moneta. Ancora il capitano granata, a quattro minuti dalla fine, va a bersaglio dall’arco per il +13. L’Action Now accorcia fino al -9, ma è ancora Bjelic a trovare la soluzione vincente da tre punti, chiudendo la gara: 59-71 alla “Melvin Jones” di Monopoli.

Prossimo incontro il 24 gennaio alle 18:00 al Pala “Andrea Pasca” contro Bisceglie per l’ottava giornata del girone D2 di Serie B.

Tabellino

EPC Action Now Monopoli – Frata Nardò 59-71 (15-20, 16-22, 10-10, 18-19)

EPC Action Now Monopoli: Laquintana G. 21 (8/18, 0/5), Stepanovic 14 (4/6, 1/3), Paparella 13 (1/3, 3/6), Torresi 5 (1/7, 1/4), Botteghi 4 (2/4, 0/0), Annese 2 (1/2, 0/3), Formica 0 (0/0, 0/3), Laquintana M. 0 (0/0, 0/0), Rollo 0 (0/0, 0/0), Muolo 0 (0/0, 0/0), Bellantuono 0 (0/0, 0/0), Notarangelo 0 (0/0, 0/0)

Frata Nardò: Petrucci 15 (3/6, 2/7), Coviello 14 (6/10, 0/5), Burini 13 (2/4, 3/5), Bjelic 11 (1/1, 3/6), Dip 6 (2/8, 0/0), Fontana 6 (2/4, 0/3), Enihe 4 (2/4, 0/1), Bartolozzi 2 (0/4, 0/0), Cepic 0 (0/0, 0/0), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)