Frata Nardò, niente impresa contro la capolista: passa Palestrina

La Frata Nardò ci prova sino all’ultimo, mette alle strette Palestrina ma non riesce a firmare l’impresa: la capolista espugna il Pala “Andrea Pasca” e con il finale di 73-79 allunga a sei le distanze dai granata di coach Quarta, alla prima sconfitta della stagione tra le mura amiche e alla seconda consecutiva dopo quella in trasferta a Ruvo.

A inizio gara Cacace più Bartolozzi ed è subito +4 Palestrina, Visentin risponde sotto canestro. Rossi si alza e tira, senza ritmo ma con altri tre punti in saccoccia, poi Coviello firma il sorpasso (13-12). Palestrina ha mani fredde per un paio di minuti, prima della bomba di Bartolozzi, ma quando Zampolli fa 2/2 il Toro chiude sul +5: 25-20. Nella seconda frazione Peroni allunga sul +7, con la bomba di Barsanti i romani si riportano sul -2. Quando Rossi e Mennella infilano da oltre l’arco due tiri in rapida successione Palestrina completa il sorpasso (31-34). Il tap-in di Mastroianni è vincente, Zampolli in contropiede per un Toro che mette di nuovo la freccia, prima di essere raggiunto: 42-42 all’intervallo.

Azzaro schiaccia e Nardò parte nel migliore dei modi nel terzo tempo, ma è un’illusione: Palestrina infila sei punti consecutivi, poi ancora Cacace e Barsanti a bersaglio da tre per il +9 ospite che gela il Pala “Andrea Pasca”. Il Toro spreca attacchi potenzialmente utili per riportarsi sotto, ci pensa Burini sul gong a ridurre le distanze: 54-61. I granata cercano di risollevarsi nell’ultima frazione e con Azzaro vanno sul -5, Rischia da oltre l’arco è implacabile. È sul -10 che Nardò ritrova energia: bomba di Peroni, poi Burini per il -4, ma ancora un provvidenziale Rischia per i romani. A 15″ dal termine Coviello fa 3/3 dalla lunetta e siamo sul 73-76: Rischia sembra commettere infrazione di passi, l’arbitro lascia giocare e Mastroianni mette il sigillo da oltre l’arco. Finisce 73-79.

Dopo Palestrina un’altra laziale aspetta la Frata Nardò, che nel prossimo turno renderà visita a Cassino (sabato 7 dicembre alle ore 19:00), reduce da un pesante ko interno (72-97) contro Scauri.

Tabellino

Frata Nardò – Citysightseeing Palestrina 73-79 (25-20, 17-22, 12-19, 19-18)

Frata Nardò: Zampolli 15 (4/9, 1/1), Azzaro 15 (7/10, 0/1), Coviello 13 (3/11, 0/3), Burini 10 (0/3, 3/4), Bjelic 8 (3/4, 0/6), Visentin 7 (3/8, 0/0), Peroni 5 (1/2, 1/2), Fiusco 0 (0/1, 0/1), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Di Giacomo 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Citysightseeing Palestrina: Bartolozzi 24 (7/13, 2/3), Rossi 13 (1/5, 3/7), Cacace 10 (1/8, 2/3), Mastroianni 10 (2/4, 1/5), Rischia 8 (2/2, 1/5), Mennella 6 (0/0, 2/5), Barsanti 6 (0/1, 2/6), Chukwuebuka 2 (1/1, 0/0), Agbogan 0 (0/2, 0/3), Cecconi 0 (0/0, 0/0), Moretti 0 (0/0, 0/0). Coach: Ponticiello.