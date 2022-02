Next Nardò–Tezenis Verona 68-81, scaligeri avanti per tutta la gara. Stop interno per i granata

Nella 19a giornata di campionato la Next Nardò non trova la rimonta contro Tezenis Verona che conquista il successo in trasferta vincendo con il punteggio di 68 a 81. Una gara alla quale gli scaligeri, già nel primo parziale, hanno dato una forte impronta chiudendo con 12 punti di vantaggio, mai recuperato dalla formazione di casa.

I primi due punti della gara sono di Pini ma con Amato e Thomas, Nardò allunga fino al 6 a 2. I padroni di casa hanno più possessi per allungare ma sull’asse Rosselli-Johnson la Tezenis costruisce il sorpasso sul 6-7. Verona Prosegue nel break (0-10) e la tripla di Caroti vale il 6-12. Nardò trova quattro punti consecutivi con Ferguson ma il finale di quarto è tutto di Verona.Con la tripla di Anderson la Tezenis chiude i primi 10 minuti con un vantaggio di 12 punti, 10-22. Verona prova a guadagnare nuovo terreno, Nardò combatte per rimanere in scia. Il canestro di Candussi conferma il +11 di Verona; Leonzio e Candussi sono protagonisti di un botta e risposta dalla lunga distanza (19-30) e con Casarin, due rimbalzi consecutivi in attacco e 4 punti, la Tezenis conferma il vantaggio a metà parziale. È qui che arriva il break della Next; dopo il fallo offensivo di Grant, La Torre firma il -6 (30-36) a tre minuti dalla chiusura del parziale. Le difese delle due squadre bloccano gli attacchi avversari per quasi tre minuti. E’ negli ultimi secondi che il punteggio torna a muoversi: Johnson e Anderson da una parte e Ferguson dall’altra. Il primo tempo si chiude sul 33-41.

Caroti e Thomas aprono il secondo tempo. La Tezenis sfrutta l’occasione di tornare in doppia cifra di vantaggio con la tripla di Johnson che dalla lunga distanza firma il 39-49; con Thomas protagonista da una parte, Johnson conquista il nuovo break dei gialloblù costringendo Ferguson al fallo antisportivo (41-53). Con il nuovo possesso la Tezenis costruisce una nuova conclusione da tre punti, finalizzata a Candussi (41-56); Nardò si sblocca con Leonzio, da tre punti, ma per la Tezenis il vantaggio a fine del terzo quarto è ancora in doppia cifra: 48-60. La Tezenis parte fortissimo nell’ultimo quarto. È subito break di 0 a 4 (48-64) e dopo la schiacciata di Candussi coach Gandini ferma il gioco. La Next prova il tutto per tutto alzando il ritmo ma la Tezenis tiene saldamente il campo.Spanghero conferma il +13 (59-72) e negli ultimi minuti i gialloblù gestiscono senza sbandamenti. Finisce 68-81.

Tabellino

Next Nardò – Tezenis Verona 68-81 (10-22, 23-19, 15-19, 20-21)

Next Nardò: Thomas 19 (5/8, 0/0), Ferguson 12 (4/5, 1/6), Leonzio 11 (1/4, 2/4), La Torre 9 (3/3, 1/1), Poletti 7 (2/4, 1/7), Amato 6 (1/3, 0/5), Jerkovic 4(2/4, 0/1), Fallucca 0 (0/0, 0/3), Jankovic 0 (0/1, 0/0), Leopizzi 0 (0/0, 0/0), Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Johnson 15 (5/11, 1/3), Candussi 14 (4/5, 2/3), Caroti 11 (1/3, 3/5), Anderson 10 (1/3, 2/6), Rosselli 9 (3/6, 1/3), Casarin 9 (3/5, 0/1), Spanghero 7 (2/2, 1/3), Pini 6 (2/5, 0/0), Udom 0 (0/1, 0/1), Grant 0 (0/0, 0/0), Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Adobah 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Scaligera Basket Verona)