Bis granata in Supercoppa: espugnato il PalaPoli di Molfetta

In occasione della prima trasferta stagionale, la Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò supera l’ostacolo Molfetta e vola a punteggio pieno in solitaria nel girone R di Supercoppa, approfittando del rinvio del match tra Ruvo di Puglia e Bisceglie, slittato al 29 ottobre.

L’ex Visentin realizza da 3 punti per aprire la gara, trovando la risposta di Dip che trasforma in area. Fontana e Bjelic bombardano dall’arco, ma Molfetta, grazie ad un ottimo Bini, trova un parziale di 8-0 per rimettersi in carreggiata. Calisi spara da tre per il sorpasso, Enihe realizza sulla sirena il 2+1 per rimettere il muso davanti: 22-23 a fine primo quarto.

Parziale di 8-2 in apertura di secondo quarto per il Toro, ma Bini conferma di essere in gran forma e tiene i suoi a galla. Enihe riporta i granata sul +5 a metà secondo quarto e coach Carolillo chiama timeout. Burini allunga, Gambarota, Coviello e Angelini scambiano canestri dai 6 metri e 75. Errori da una parte e dall’altra: 40-44 all’intervallo lungo.

Gambarota riduce il gap ad un solo possesso mentre le squadre faticano a trovare soluzioni vincenti dal campo. Bini per il -1, Petrucci si sblocca da tre punti. Dip domina a rimbalzo, Bjelic insacca ancora da oltre l’arco prima di rubare palla e appoggiare al vetro. Con una tripla pesante, Cepic si iscrive al tabellino dei marcatori. Nardò tocca il +9, il solito Bini accorcia: 58-62.

Petrucci inaugura l’ultimo parziale con una tripla. Bini è incontenibile e mette a referto 9 punti di fila, ma Bartolozzi e Cepic trovano entrambi il gioco da tre punti. Tripla di Fontana, canestri pesanti di Dip e Petrucci per il decisivo scossone da parte degli uomini di coach Quarta. Non risponde una stremata Molfetta: sirena finale al PalaPoli, 74-83.

Prossimo incontro il 25 ottobre alle 18:00 al Pala “Andrea Pasca” contro Bisceglie per la terza ed ultima giornata della fase a gironi di Supercoppa.

Tabellino

Pallacanestro Pavimaro Molfetta – Frata Nardò 74-83 (22-23, 18-21, 18-18, 16-21)

Pallacanestro Pavimaro Molfetta: Bini 34 (7/10, 6/10), Visentin 10 (2/7, 2/3), De Ninno 9 (4/10, 0/4), Gambarota 7 (2/5, 1/5), Calisi 5 (1/2, 1/2), Dell’Uomo 4 (1/1, 0/2), Angelini 3 (0/1, 1/5), Tartaglia 2 (1/1, 0/0), Caniglia 0 (0/0, 0/0), Sasso 0 (0/0, 0/0), Mezzina 0 (0/0, 0/0)

Frata Nardò: Petrucci 13 (1/4, 3/10), Dip 13 (6/10, 0/1), Fontana 11 (2/7, 2/4), Coviello 10 (1/3, 2/4), Bjelic 9 (1/2, 2/5), Enihe 9 (4/6, 0/2), Bartolozzi 8 (2/3, 0/0), Cepic 7 (2/2, 1/1), Burini 3 (1/1, 0/2), Jankovic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0).