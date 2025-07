Padel femminile, il Bellaria Brindisi vince il Campionato e vola in Serie A

Un trionfo che sa di impresa quanto fatto dalle ragazze del Bellaria Padel Brindisi nei playoff di serie B svoltosi a Terni presso l’Happy Village. Vittoria del campionato e conquista dello scudetto dopo tre giorni di durissime partite contro il lotto delle migliori squadre del campionato cadetto.

Alla fine la meglio l’hanno avuta proprio le brindisine che hanno superato nei quarti di finale il Centro Sport Altessano di Torino, in semifinale (valevole già per l’ammissione in serie A) il Colombo Beach Club di Genova ed in finale il Contra Padel Roma. Tutte le giocatrici del Bellaria sono scese in campo a dimostrazione della lunghezza del roster e del livello tecnico della squadra contro società di altissimo blasone e con tante giocatrici di prima fascia. Il Bellaria ha meritatamente conquistato la promozione in serie A ed aggiunto la vittoria dello scudetto come ciliegina sulla torta.

Un successo corroborato anche dalle tantissime testimonianze ricevute dalle società avversarie che hanno apprezzato il valore della squadra e l’ottimo lavoro svolto in questi anni.

Un successo incredibile se si pensa che il prossimo anno il Bellaria Brindisi sarà l’unica società (tra maschile e femminile) del Sud Italia che disputerà la serie A di padel. Un traguardo raggiunto grazie ad un’attenta programmazione, ad un lavoro di team ed una società strutturata che ha costruito una squadra forte, compatta e molto competitiva. Un progetto nato pochi anni fa grazie al suo presidente Francesco Giorgino che ha avuto la capacità ed il merito di costruire tassello dopo tassello un gruppo preparato e con la giusta mentalità.

Otto giocatrici del Sud che hanno saputo regalare un sogno ad una città, ad un intero territorio ed ai tanti tifosi che da Brindisi ma anche dalla Toscana non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra neppure a Terni.

Claudia Noemi Cascella (capitano), Marina Guinart (Spagna e tra le prime 20 al mondo), Erika Zanchetta, Lara Meccico (già numero 1 d’Italia), Marina Garsia, Francesca Pezzillo, Flavia Coppola, Alessia Perrone sono il “dream team” Bellaria protagoniste di questo incredibile successo.

Al loro fianco il direttore tecnico e maestro Marc Salart che ha gestito con bravura e grande conoscenza tecnica le ragazze durante le partite, il direttore generale Dario Recchia che ha portato in dote le sue capacità manageriale e doti umane nella gestione del gruppo e la fisioterapista Francesca Orgiani il cui contributo è stato determinante per avere le ragazze sempre pronte dal punto di vista sanitario.

“Sono davvero contento per questo prestigioso risultato – commenta il presidente Francesco Giorgino – essere l’unica squadra del Sud Italia in serie A ci riempie d’orgoglio ma ci responsabilizza e ci impegna a fare sempre meglio. Voglio ringraziare le ragazze tra di loro anche due salentine come la Perrone e la Coppola, il loro attaccamento alla maglia, lo staff tecnico e dirigenziale per il grande lavoro profuso, i tantissimi tifosi che ci seguono sempre con affetto ed ovviamente tutti gli sponsor che ci sostengono e ci permettono di lavorare con entusiasmo, impegno e professionalità. Già da domani ci metteremo a lavoro per programmare al meglio la prossima stagione”.