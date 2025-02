Bicinpuglia, si riparte! A Calimera al via il primo di 34 appuntamenti

E’ ormai tutto pronto per Bicinpuglia 2025, il campionato interregionale UISP di mountain bike che ogni anno vede partecipare centinaia di atleti provenienti da tutto il sud Italia.

Si parte domenica 2 marzo a Calimera per l’ottava edizione del Trofeo La Mandra, organizzato dall’Asd La Mandra, società storica per le ruote grasse di Puglia.

Quello di Calimera sarà il primo dei 34 appuntamenti della nuova ricchissima edizione di Bicinpuglia, ovviamente anche la prima delle nove tappe della Challenge Bike Salento, che continuerà poi a Taurisano (16 marzo, Crocefisso della Macchia), Alessano (13 aprile, XC Alessano), Borgo Cardigliano (4 maggio, Memorial Alessandro Marano), Neviano (18 maggio, Trofeo Li Scorpi), Parco Torcito(22 giugno, XC Torcito), Supersano (21 settembre, XC Le Stanzie Cyclobike), Poggiardo (28 settembre, Trofeo S.S. StefaniCittà di Poggiardo) e Zollino (19 ottobre, XC Zollino).

Dieci, invece, le tappe del Gran Premio XC: si parte da Faggiano(9 marzo, XC Faggiano), poi si va a Massafra (23 marzo, Trofeo MTB Città di Massafra), Castellaneta (30 marzo, XC Castellaneta), Avetrana (11 maggio, XC Avetrana, valevole come Campionato Nazionale Cross Country Uisp), Rutigliano(25 maggio, XC dell’Annunziata), San Pancrazio Salentino (1 giugno, XC San Pancrazio Salentino), Fasano (14 settembre, Trofeo Borgo Cocolicchio), Bitritto (5 ottobre, XC Bitritto), San Marzano di San Giuseppe(26 ottobre, XC San Marzano di San Giuseppe) e Putignano (2 novembre, Trofeo Masseria Papaperta).

La Challenge Bike Salento ed il Gran Premio XC insieme formano un altro torneo, la Super Challenge XC UISP, che al termine della stagione premierà chi farà più punti nei 19 appuntamenti totali.

Bicinpuglia diventa, anche quest’anno, Bicinbasilicata e BicinCalabria con le Gran Fondo, ben sei quest’anno: si parte il 6 aprile a Crispiano (Granfondo delle 100 masserie), per poi andare a Oppido Lucano (25 aprile, MTB Race), Picerno (15 giugno, Granfondo Monte Li Foj), Laino Borgo (6 luglio, Gran Fondo dei Bruzi), Pietrapertosa(20 luglio, Gran Fondo Pietrapertosa) e Matera (7 settembre, Gran Fondo Matera).

Tantissima l’attesa, infine, per il Trofeo dei Borghi, il campionato estivo serale: prima tappa a Galatina (8 giugno), poi Ginosa (29 giugno), Massafra (13 luglio, XC Night Race Città di Massafra), Crispiano (27 luglio), Castellaneta (3 agosto), Carovigno (10 agosto), Vaglio Basilicata (17 agosto), Rutigliano (24 agosto) e Mesagne (31 agosto).

“Ogni anno c’è grande attesa ed entusiasmo ai nastri partenza – commenta il coordinatore di Bicinpuglia Giovanni Punzi – ed il numero importante di eventi testimonia la voglia delle società affiliate UISP di organizzare e portare questa disciplina sportiva all’interno dei propri centri abitati e territori, per far conoscere le loro realtà sportive e, perché no, turistiche. Il segnale più forte arriva dalle nuove associazioni che si sono affacciate e lo hanno fatto con un grande spirito organizzativo”.