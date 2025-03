Tra conferme e nuove sfide per il futuro, la Motorsport Scorrano traccia il bilancio

Nella cornice della sala convegni “ Mario Camboa” a Scorrano, nei giorni scorsi, si è tenuta l’assemblea dei soci della A.s.d. Motorsport Scorrano, un importante appuntamento per tracciare il bilancio dell’anno trascorso e delineare le nuove sfide per il futuro. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: tra piloti, appassionati e volontari, la passione si respirava nell’aria, accompagnata da un forte spirito di squadra.

Il presidente Santino Siciliano, coadiuvato dallo speaker Fabio De Paola, ha aperto l’incontro ripercorrendo i successi dell’ultima stagione, ricordando gli eventi organizzati e la crescente partecipazione della comunità. “La nostra missione – ha dichiarato – è quella di alimentare la passione per le corse, ma sempre con un occhio alla sicurezza e alla formazione delle nuove generazioni.”

Fiore all’occhiello della serata è stata la presenza di Eliseo Donno. Il forte pilota di Corigliano d’Otranto, protagonista del Ferrari Challenge, ha ricevuto il titolo di socio onorario del sodalizio. Accolto da un clamoroso applauso, Donno – che sta portando alto il nome del Salento nel mondo delle corse – ha salutato i presenti ed ha condiviso con entusiasmo il suo programma per la stagione che sta per prendere il via. Parteciperà al GTWC Europe Sprint con la Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors.

L’assemblea è stata anche l’occasione per premiare i piloti che si sono distinti nel 2023: Emanuele Losito, 2° assoluto nel Campionato Italiano Formula Challenge di automobilismo e vincitore del gruppo RsPlus,e Antonio Gianluca Santo, vincitore della classe Rs 1.6 nella Coppa Italia 7^ zona di Rally 2023 e 2° di classe nella finale nazionale.

Alla presenza del sindaco Mario Pendinelli sono stati inoltre premiati per il 2024 Mattia Brogna, vincitore al debutto della classe Mini Under 10 nella Coppa Italia Kart 7^ zona, Andrea D’Amico vincitore anche lui al debutto del Trofeo Rok Senior Area Sud sempre di Kart, Alessio De Santis vincitore della classe Rally4/R2b nella Coppa Italia Rally 8^ zona e Rocco Figliolia vincitore al debutto del Gruppo N e della classifica Under 23 nel Campionato Italiano Formula Challenge. Un’altra targa è stata consegnata al sedicenne Diego Santantonio che ha debuttato lo scorso anno nei Rally in Circuito.

Un omaggio floreale è stato consegnato alle donne conduttrici in attività Emiliana De Marco, Marika Meleleo e Maria Gravante, mentre altri omaggi sono stati riservati ai giovani drivers debuttanti Gabriele Giannaccari, Daniel De Cagna, Luigi Rainò, Antonio Moriero, Marco Vantaggiato, Andrea Cardigliano, Matteo De Iaco e Luca Sarcinella.

Infine, sono stati presentati i programmi della Scuola di Pilotaggio diretta dall’ istruttore federale Sergio Pepe e gli eventi che saranno organizzati dal sodalizio, in evidenza il 6° Event Show Pista Salentina e la collaborazione con Ac Lecce per il Rally del Salento

Gli impegni agonistici dei piloti del sodalizio inizieranno a fine marzo con il debutto a Misano in Formula X del 15 enne Andrea d’Amico, ed a Ugento con la Coppa Italia dei piloti di Kart Mattia Brogna in MINI GR3 e De Iaco Matteo in KZN e D’Urso Matteo in KZN.