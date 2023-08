A Frigole, in scena la tappa salentina del “BPER Beach Volley Italia Tour”

Il “BPER Beach Volley Italia Tour” arriva nel Salento, precisamente a Frigole, marina leccese scelta tra le undici tappe del circuito dell’Associazione italiana beach volley club (Aibvc). La manifestazione sportiva si svolgerà a partire da domani, venerdì 1 settembre e fino a domenica 3 settembre, sulla sabbia dello stabilimento balneare Lido Smeraldo.

Organizzata dall’associazione sportiva BVO Lecce, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia e Comune di Lecce, la manifestazione sportiva è stata presentata questa mattina, a Palazzo Adorno, da Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce, Paolo Foresio, assessore allo sport del Comune di Lecce, Antonio Francone, presidente associazione BVO Lecce, Marco Conte, vice presidente e Alessio Ciurlia, consigliere dell’associazione, Alessio Rotisciani, proprietario di Lido Smeraldo a Frigole.

Nei tre giorni di gare, gli appassionati di beach volley avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello, con le migliori coppie del circuito nazionale pronte a sfidarsi sulla sabbia. L’evento, che abbraccia sia la categoria maschile che femminile con ben 140 atleti provenienti da tutta Italia, rappresenta un’occasione per apprezzare la tecnica e l’energia travolgente che il beach volley può offrire. Il pubblico, inoltre, potrà seguire dal vivo e anche online gli incontri.

A scendere in campo, tra qualifiche e tabellone principale saranno in tutto 22 coppie maschili e 21 coppie femminili. Gli incontri si snoderanno per l’intero weekend con il turno di qualifiche, necessario per accedere al tabellone principale, che si disputerà domani venerdì 1 settembre. Il torneo entrerà nel vivo, sabato 2 e domenica 3 settembre, quando le 16 migliori coppie del tabellone maschile e di quello femminile si contenderanno la vittoria finale.

La manifestazione è organizzata dalla BVO Lecce, associazione nata un anno fa per promuovere e diffondere il beach volley nel Salento, che conta già 200 iscritti, con corsi per più livelli di gioco, da quello base a quello per veterani del campo. Gli atleti BVO, inoltre, hanno ottenuto risultati importanti a livello regionale e nazionale con la qualifica e la partecipazione alle Club Series Finals 3.0 di Cesenatico a maggio 2023.