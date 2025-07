IL Bper Beach Volley Italia Tour sbarca a San Cataldo

Il Salento e il beach volley, da sempre un legame forte, tradizione e storia. Ma soprattutto paesaggi, spiagge e mare d’incanto. Meta perfetta e ambita non solo dagli organizzatori dell’Aibvc ma anche dalle decine di giocatori che sbarcheranno sui lidi.

E così ecco la quarta tappa del Bper Beach Volley Italia Tour, il circuito italiano sotto l’egida Asi è arrivato al suo giro di boa.

Ci sarà da diversi il prossimo fine settimana sul lungomare da Verrazzano a San Cataldo.

Arriveranno da ogni parte d’Italia per schiacciare sulla sabbia e ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Gli amici della Beach Volley Lecce renderanno l’atmosfera fantastica, il torneo è un quattro stelle e il montepremi è di 8mila euro per i due gender.

In totale sono ben 47 le coppie iscritte tra cui figura una vecchia conoscenza del beach volley nazionale come la coppia Matteo e Paolo Ingrosso da Leverano. In campo maschile tandem numero uno dell’entry list Benedetto Beltrame e Manuele Losi che hanno conquistato la tappa di Cesenatico e vogliono fare il bis, stanno vivendo un buon momento di condizione. Sulla loro strada troveranno Cacioppi-Vecchioni, Azzolini-Fratus, Conci-Pais, Tascone-Lascari e tanti altri.

Sarà grande battaglia anche in campo femminile dove ritroviamo le finaliste del campionato dei territori Beatrice Massani e Giulia Rocci, che nell’ultima tappa di Maccarese si sono arrese a un passo dalla semifinale e ci vorranno riprovare proprio a San Cataldo. Sulla loro strada troveranno la finalista di Maccarese Alice Eaco, stavolta assieme ad Alice Ameli. E poi Arcolini-Fontana, Gorla-Fontana e molte altre. Saranno due giorni intensi, caldi e non solo per via della temperatura, e molto avvincenti.——–