Calcio, Promozione. Il ritorno trionfale della Toma Maglie al Tamborino Frisari

È stata una domenica da incorniciare per gli appassionati di calcio di Maglie. Dopo cinque lunghe stagioni, la Toma Maglie è tornata a calcare il terreno sintetico dello stadio Tamborino Frisari, finalmente riaperto al pubblico. E che ritorno! I giallorossi, guidati dalla neo-presidente Paola Vella, hanno travolto il Copertino con un netto 3-0, grazie alla tripletta di Fernandez, conquistando così i primi tre punti nel girone B della Promozione Pugliese.

Un successo che va ben oltre i tre punti in classifica. La partita è stata la celebrazione di una rinascita, di un ritorno alle origini. La Toma Maglie che sembrava essere sull’orlo del baratro e del fallimento è stata riscattata grazie alla passione e all’impegno di un gruppo di imprenditori locali, guidati dalla determinata Paola Vella. La squadra è tornata a essere un punto di riferimento per la comunità e lo stadio comunale un luogo dove ritrovarsi e condividere la passione per il calcio.

E il pubblico ha risposto ‘presente’, colorando gli spalti dello stadio e creando un’atmosfera di festa. Il calcio, a Maglie, come in molte piazze salentine e non solo, è molto più di uno sport: è un momento di aggregazione, un collante sociale che unisce le persone. E nella domenica pomeriggio, tutti insieme, hanno festeggiato un nuovo inizio.

Merita un plauso anche l’arbitro, il signor Ventricelli, che ha diretto la gara con grande professionalità, contribuendo a rendere la giornata memorabile.

Con questa vittoria, la Toma Maglie guarda al futuro con rinnovato ottimismo. La strada è ancora lunga, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. La società, la squadra e i tifosi sono uniti da un unico obiettivo: far tornare la Toma Maglie ai fasti di un tempo.