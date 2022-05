Campionati Nazionali Esordienti di Nuoto Pinnato, si accende la stella di Alessandro Toma. Vinte due medaglie d’argento

Che il piccolo Alessandro Toma fosse un ‘talento pinnato’ lo si sapeva da tempo ma che grazie a Coach Simone Nuzzo il giovane atleta di Scorrano avrebbe ottenuto due medaglie d’argento alla sua prima apparizione nei Campionati Nazionali Esordienti di Nuoto Pinnato nessuno l’avrebbe potuto immaginare. Invece è successo e la soddisfazione è grande.

Festa salentina, dunque, ai bordi della vasca del Villaggio Sportivo Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove si sono svolti i Campionati Nazionali Esordienti Nuoto di Pinnato. Come detto, Alessandro Toma conquista due preziosi secondi posti nei 50 e nei 100 metri, piazzamenti che valgono due medaglie d’argento.

Grande la soddisfazione del coach, il tecnico federale Simone Nuzzo dell’ Ondanomala Asd.

Il nuoto pinnato è una disciplina sportiva appartenente alle specialità acquatiche che, avvalendosi di monopinna, pinne, boccaglio o bomboleo altre attrezzature specifiche, permette all’atleta il raggiungimento di velocità decisamente più elevate rispetto al nuoto. Questo sport viene definito come la Formula Uno delle discipline natatorie per via delle alte velocità non raggiungibili in altri sport acquatici. La federazione nazionale a cui appartiene il nuoto pinnato è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque (FIPSAS).